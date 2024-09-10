اجتمع والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر مع مساعد مسجل عام أراضي السودان عمر أحمد و مولانا أحمد يحي مدير عام الأراضي بالولاية وممثل تسجيلات الأراضي للبحث في معاملات الأراضي عقب تاريخ بداية الحرب في السودان.
و قد وأكد الإجتماع على تنفيذ قرار رئيس القضاء المتمثل في عدم إعتماد أي إجراء في الأراضي بعد الخامس عشر من أبريل للعام ٢٠٢٣م.
كما تمت الإشارة لعدم قبول مكاتب تسجيلات الأراضي أي إجراء بعد هذا التاريخ وفي حالة تم البيع بواسطة إقرار أو توكيل فلن يتم إعتماده الا بعد إستخراج شهادة البحث.
كما عرج الإجتماع إلى استئناف عمل التخطيط بالولاية في القريب العاجل و إعادة إعمار القطاعات المتضررة
كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم .. عدم إعتماد أي إجراء في الأراضي بعد الخامس عشر من أبريل للعام ٢٠٢٣م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.