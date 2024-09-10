السودان يطالب بإنهاءتفويض بعثة تقصي الحقائق وإيقاف الدعم الإماراتي للتمرد

طالب مولانا الفاتح محمد عيسى طيفو النائب العام لجمهورية السودان مجلس حقوق الإنسان بالقيام بإعمال مبدأ التكاملية ودعم واسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض أي آلية خارجية بديلة. ونادى مولانا طيفور في توصياته خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان بمجلس حقوق الإنسان اليوم بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق.

وأكد ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الامارات وغيرها لإيقاف دعمها للتمرد والذي قال إنه تسبب في إطالة أمد الحرب ، وتحميل الإمارات مسؤولية التعويضات للاضرار الجسيمة التي لحقت بالسودانيين.

ودعا في التوصيات الى تعاون دول الاقليم بتسهيل الوصول الى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين فضلا عن المساعدة في إنشاء ودعم صندوق تعويض المتضررين والضحايا.

وأكد مولانا طيفور رئيس وفد السودان في جلسة الحوار ضرورة تعاون جميع الدول في تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.

سونا