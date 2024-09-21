والي الخرطوم الخرطوم يشارك في تشييع شهداء قصف كررى والمشيعون يستنكرون إستهداف المليشيا لمنازلهم

شارك والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم في تشييع جثامين شهداء تدوين المليشيا المتمردة للأحياء السكنية بمحلية كرري ومن بينهم أسعد محمد عثمان الذي يعمل بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه.

وعدد الوالي مآثر الشهيد وهو من الأوائل الذين أنخرطوا في العمل بهيئة الطرق والجسور وظل يواصل عمله بكل اخلاص وتفاني واستشهد أثناء ادءه لواجبه في قسم ترخيص المركبات وأضاف أن بقية الشهداء كانوا يعملون في إعادة تأهيل مقر الترخيص في اطار الجهود التي تبذلها الولاية للتسهيل على المواطنين.

في السياق إستنكر مواطنو كرري الذين كانوا حضوراً في تشييع جثامين ذويهم إستهداف المليشيا لمنازلهم وقال بعضهم أنهم غادروا من منازلهم في محليات أخري هربا من حجيم ممارسات المليشيا ولاحقتهم الدانات في مراكز الإيواء في إشارة للدانات التي سقطت اليوم في مركز إيواء بالثورة وادت الى استشهاد طفلين والثالث وضعه حرج للغاية.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤م