شاهد بالفيديو.. الفنانة آسيا بنة تتفاعل في الرقص خلال حفل عقد قرانها على أنغام أغنيات صديقتها المطربة إيمان أم روابة

احتفلت الفنانة السودانية المعروفة آسيا بنة, بعقد قرانها الذي تم بإحدى دول الخليج بحفل قدمت فيه الدعوة لأصدقائها وزملائها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شارك في حفل عقد قران “بنة” عدد من زملائها في الوسط الفني. وظهرت العروس وهي ترقص وتتفاعل في حفل عقد قرانها على أنغام أغنيات صديقتها المطربة إيمان أم روابة, التي أشعلت الحفل بأغنياتها الراقصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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