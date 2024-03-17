تكنولوجيا: علامة HONOR تعلن عن الإطلاق المُرتقب لهاتف HONOR Magic6 Pro المدعوم بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - (الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2024)

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن الإطلاق القادم لأحدث هواتفها من سلسلة HONOR Magic الرائدة، هاتف HONOR Magic6 Pro، والذي من المُقرر إطلاقه في سوق المملكة العربية السعودية قريباً. بعد ظهوره اللافت للأنظار لأول مرة خلال مؤتمر MWC 2024، أشاد الكثير بقدراته الرائعة، كما فاز بجائزة “الأفضل في MWC 2024. على المستوى الإقليمي، تم إطلاق هاتف HONOR Magic6 Pro خلال ملتقى LEAP 2024 المُقام في الرياض. خلال LEAP 2024، نال الهاتف إشادة على نطاق واسع من أفضل وسائل الإعلام، كما تم تلقيبه بالهاتف مع أفضل كاميرا هاتف بالذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب الإمكانيات الاستثنائية للكاميرا.

بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة والتطورات الاستثنائية في قدرات التصوير الفوتوغرافي وجودة العرض والأداء وتجربة المستخدم، يضع HONOR Magic6 Pro مرة أخرى معياراً جديداً للصناعة، مما يوفر تجربة هاتف ذكي رائعة. حقق HONOR Magic6 Pro إنجازًا هامًا في عام 2024 من خلال كونه أول هاتف ذكي يحصل على 5 علامات ذهبية من DXOMARK في عام 2024 للكاميرا، البطارية، الشاشة، كاميرا السيلفي والصوت.

كاميرا Falcon بالذكاء الاصطناعي للتصوير الرياضي

يعيد هاتف HONOR Magic6 Pro تصور مستقبل تجربة التصوير باستخدام كاميرا Falconبالذكاء الاصطناعي الثورية المطورة، والتي تضم كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا Periscope Telephoto بدقة 180 ميجابكسل، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين المستخدمين من التقاط الصور الفوتوغرافية الرياضية بتفاصيل رائعة.

يبرز هاتف HONOR Magic6 Pro باعتباره مُغير قواعد اللعبة في عالم التصوير الرياضي بالهواتف الذكية، وذلك بفضل ميزاته الرائعة وتطورات الذكاء الاصطناعي. بفضل خوارزمية الالتقاط المحسنة وتقنية AI Motion Sensing، تتعرف كاميرا Falconبالذكاء الاصطناعي بدقة على السيناريوهات المختلفة من خلال شبكة الذكاء الاصطناعي المدربة بأكثر من 8 ملايين صورة.

تتفوق تقنية HONOR AI Motion Sensing Capture المتقدمة في HONOR Magic6 Pro على الجيل السابق من خلال تغطية مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية والأنشطة بخلاف المشي والجري والركض، مما يجعلها مثالية لالتقاط لحظات مثيرة في الأحداث الرياضية والسباقات.

نظرة على المستقبل مع HONOR MagicOS 8.0

تتجاوز HONOR قدرات الهواتف الذكية التقليدية وتعيد تشكيل أنماط حياة المستخدمين في المستقبل من خلال مجموعة من الابتكارات الرائدة. يعمل هاتف HONOR Magic6 Pro بأحدث نظام تشغيل HONOR MagicOS 8.0، ويقدم ترقيات على ميزات مختلفة مثل MagicRing، مما يوفر اتصالاً سلسًا عبر الأجهزة بين أجهزة HONOR.

إحدى الميزات البارزة هيMagic Portal التي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لفهم واستيعاب أسلوب حياة المستخدمين وسلوكياتهم. ومن خلال هذا الفهم، يقوم الجهاز بتوجيه المستخدمين بسلاسة إلى تطبيقات النظام المعنية. تعمل هذه الميزة الثورية على تغيير طريقة وصول المستخدمين إلى تطبيقاتهم والتفاعل معها، مما يوفر تجربة سهلة ومُخصصة.

يقدم HONOR Magic6 Pro أيضًا خاصية Magic Capsule لتقديم تفاعل متعدد الوسائط وAI Privacy Call 3.0 لتعزيز خصوصية المستخدم، وذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي من أجل تجربة مستخدم مُحسنة.

شاشة عرض استثنائية ومتانة غير مسبوقة

يتميز هاتف HONOR Magic6 Pro بحماية نانو كريستال من HONOR، ويتميز بجودة ومتانة بشكل استثنائي. في هذا السياق، حصل الهاتف على شهادة SGS لمقاومة السقوط في عدة سيناريوهات. تم تصنيع الشاشة من مواد متقدمة مع تحسين بنسبة 50% في كثافة الكريستال، مما يعزز قدرة الشاشة على امتصاص الصدمات بما يصل إلى 10 مرات، كما يضمن أقصى قدر من المتانة لتحمل السقوط العرضي. تولي علامة HONOR أهمية قصوى إلى إضافة ابتكارات لراحة المستخدم إلى هاتف HONOR Magic6 Pro.

تعطي HONOR الأولوية لراحة المستخدمين من خلال دمج الابتكارات التي تضع الانسان في المقام الأول في HONOR Magic6 Pro، بما في ذلك تقنية PWM، والتعتيم الديناميكي، وشاشة العرض الليلي بناءً على الساعة البيولوجية، وشاشة عرض الضوء الطبيعي. يتميز الهاتف الجديد كلياً بأعلى تردد تعتيم PWM يبلغ 4320 هرتز في الصناعة، مما يقلل من المخاطر المحتملة المرتبطة بشاشات العرض الرقمية.

الجيل الثاني من البطارية من السيلكون والكربون

شرعت HONOR في ابتكارات رائدة في مجال تكنولوجيا البطاريات، وبرزت باعتبارها العلامة التجارية الأولى التي تطبق ابتكارات البطاريات الجديدة من الصناعات الأخرى على الهواتف الذكية، مما يوفر بطارية السيليكون والكربون من الجيل الثاني الجديدة كلياً إلى سلسلة HONOR Magic6.

ويفتح هذا النهج التقدمي إمكانيات كبيرة للتقدم والتعاون عبر مختلف الصناعات، مما يمهد الطريق للابتكارات المستقبلية عبر الصناعة.

منصة الهاتف المحمول Snapdragon® 8 Gen 3 الجديدة كلياً

مدعوماً بمنصة Snapdragon® 8 Gen 3 للهواتف المحمولة، يوفر هاتف HONOR Magic6 Pro أداءً رائعاً وقدرات الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، توفر منصة Snapdragon® 8 Gen 3 المحمولة أيضًا تجارب ألعاب استثنائية بكفاءة بطارية رائعة. مزودًا بالتطورات التي تعيد تعريف تجارب المستخدم المستقبلية، يضع HONOR Magic6 Pro معيارًا جديدًا في الأداء ورضا المستخدم.

السعر والتوفر

سيتوفر هاتف HONOR Magic 6 Pro باللونين الأسود والأخضر للطلب المسبق في سوق المملكة العربية السعودية بداية من 21 مارس 2024، ويمكن شراؤه من خلال مكتبة جرير، eXtra، STC، HiHonor ومتاجر البيع الأخرى، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة: https://shorturl.at/qzQS3

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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