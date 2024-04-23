تكنولوجيا: خدمة Google Podcasts لن تعمل عالميًا بعد يونيو 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت جوجل بالفعل أنها ستغلق خدمة البودكاست الخاصة بها في الولايات المتحدة هذا الشهر، لكنها لم تكشف عن اي شيء بخصوص مستخدمين الدول الاخرى.

تعد خدمة Google Podcasts خدمة دولية، لذا فمن المنطقي أن ترغب الشركة في توضيح الموقف للمستخدمين الذين لا ينحدرون من الولايات المتحدة.

على ما يبدو، بينما سيتم إغلاق خدمة البودكاست في الولايات المتحدة في أبريل، سيتمكن المستخدمون الدوليون من الاستمرار في استخدام الخدمة لبضعة أشهر أخرى.

قامت جوجل مؤخرًا بتحديث مقالة الدعم (عبر 9to5google)، والتي تؤكد خطتها لإيقاف خدمة البودكاست دوليًا بدءًا من منتصف شهر يونيو.

سيتمكن المستخدمون خارج الولايات المتحدة من استخدام Google Podcasts حتى منتصف وأواخر يونيو 2024. ويمكن لجميع المستخدمين على مستوى العالم ترحيل اشتراكاتهم في Google Podcast أو تصديرها حتى 29 يوليو 2024.

ويُنصح مستخدمو البودكاست بنقل اشتراكاتهم في العروض إلى YouTube Music أو تصديرها لاستخدامها في تطبيق بودكاست آخر.

ولكن ضع في اعتبارك أن حسابات الأطفال لا يمكنها نقل اشتراكاتهم إلى YouTube Music. كما أن النقل إلى YouTube Music مدعوم فقط في البلدان التي يتوفر فيها YouTube Music. على سبيل المثال، في كوريا الجنوبية، تتوفر خدمة YouTube Music فقط للمشتركين المميزين.

جدير بالذكر ان أن جميع بيانات Google Podcasts ستظل متاحة في Takeout لمدة عام واحد. ستبدأ جوجل في حذف بيانات Google Podcasts لجميع المستخدمين بعد مرور عام.

من الواضح أنه يمكن للمستخدمين حذف بياناتهم نهائيًا قبل الموعد النهائي المحدد بعام واحد إذا رغبوا في ذلك.

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