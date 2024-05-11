تكنولوجيا: هاتف iPhone 16 Pro يأتي بشاشة بسطوع أعلى بنسبة 20%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على سلسلة هواتف iPhone 16 المرتقبة من ابل، حيث أشارت تفاصيل جديدة إلى أن هاتف iPhone 16 Pro يأتي بشاشة مميزة بسطوع أعلى بنسبة 20%.

قدمت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Instant Digital” على منصة Weibo تفاصيل جديدة حول هاتف iPhone 16 Pro القادم من ابل والذي يأتي بترقية في سطوع الشاشة إلى 1200 nits مقارنة بهاتف iPhone 15 Pro الحالي الذي يأتي بنسبة سطوع 1000 nits.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يحصل iPhone 16 Pro على ترقية لسطوع الشاشة بنسبة 20% مقارنة بالإصدار الحالي.

كما تقدم ابل عدد من أنماط السطوع التي تختلف بين نمط سطوع يدوي، وسطوع نموذجي، وسطوع مرتفع الذي يتوفر عند تشغيل وضع السطوع التلقائي في ساعات النهار، كما يتوفر سطوع مع محتوى HDR والذي يصل إلى أعلى مستوى من السطوع والذي يتحدد غالباً في جزء من الشاشة.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن هاتف iPhone 16 Pro يأتي بنمط أقصى سطوع بنسبة 1600 nits، إلا أنها نسبة أقل من الإصدار السابق الذي يصل في أقصى سطوع إلى نسبة 2000 nits.

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