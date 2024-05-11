تكنولوجيا: شاومي تطلق Smart Door Lock 2 Finger Vein مع نظام NFC و HyperOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق أحدث قفل باب ذكي من شاومي والذي يسمى Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein، ويبدو ان هذا الإصدار يتخلص من بصمات الأصابع من أجل حل أمني آخر واكثر ابتكارًا؛ وهو التعرف على أوردة الإصبع.

تعد هذه التقنية بأمان أكبر من مستشعرات بصمات الأصابع، مع معدل خطأ أقل بـ 10 مرات. ويتميز إصدار Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein بمعدل خطأ يبلغ 0.0001%، مقارنة بـ 0.001% لبصمات الأصابع. وهو يعمل في أقل من ثانية ويتحسن مع الاستخدام، مما يجعله مناسبًا لجميع الأعمار.

وبالرغم من ذلك، فإن هذه ليست طريقة الفتح الوحيدة. فيمكنك أيضًا استخدام نظام NFC أو كلمات المرور أو Bluetooth أو حتى مفتاح فعلي لمزيد من الراحة.

يظل الأمان أولوية من خلال آلية القفل الهادئ ونظام الإنذار ومراقبة حالة القفل عن بعد عبر تطبيق شاومي.

يتكامل القفل بسلاسة مع النظام البيئي للمنزل الذكي من شاومي من خلال HyperOS. بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن البطارية تدوم لمدة عام كامل مع الشحنة الواحدة.

يتوفر إصدار Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein حاليًا للطلب المسبق في الصين بسعر مخفض قدره 1299 يوانًا (180 دولارًا).

من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت العلامة التجارية تخطط لإطلاق قفل الباب الذكي هذا في السوق العالمية.

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