شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم منصة Binance 4.4 مليون دولار بكندا لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تغريم منصة Binance أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من قبل وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية بسبب انتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد، حيث تم التحقيق سابقًا في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من قبل مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) بسبب انتهاكها للوائح العام الماضي.

ويأتي الإجراء ضد الشركة بعد فترة وجيزة من الحكم على الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر وتوجيهه بدفع 100 مليون دولار كغرامات بعد اعترافه بالذنب في انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.

وأصدرت FINTRAC بيانًا بعد الإجراء العقابي على Binance، وكشف المنشور أنه تم تغريم بورصة العملات المشفرة لانتهاكها قاعدتين كنديتين تم تحديدهما على مدار نشاط الامتثال العام الماضي.

وفي انتهاكها الأول، اتُهمت منصة Binance، التي يرأسها ريتشارد تينغ، بالفشل في تسجيل نفسها كشركة خدمات مالية أجنبية (FMSB) في كندا، "تجدر الإشارة إلى أن Binance Holdings Limited تم اعتبارها شركة FMSB وكان مطلوبًا منها التسجيل لدى FINTRAC حتى 25 سبتمبر 2023، عندما أوقفت جميع عملياتها رسميًا في كندا، وحتى ذلك اليوم، كانت Binance Holdings Limited تنتهك متطلبات التسجيل الخاصة بها.

وفي الوقت نفسه، تواجه منصة Binance أيضًا إجراءات بسبب فشلها في الإبلاغ عن 5902 حسابًا لمعاملات كبيرة بالعملة الافتراضية بين عامي 2021 و2023، كما هو متوقع من شركات العملات المشفرة في كندا بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال.

"فشلت منصة Binance في الإبلاغ عن استلام العميل مبلغًا بالعملة الافتراضية قدره 10000 دولار أو أكثر في سياق معاملة واحدة، إلى جانب المعلومات المحددة التي حدثت في 5902 مناسبة منفصلة خلال الفترة، وقال FINTRAC في بيانه: “من 1 يونيو 2021 حتى 19 يوليو 2023”.

لم تستجب منصة Binance بعد علنًا للغرامة التي فرضتها FINTRAC بعد التحقيق في انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال في كندا.