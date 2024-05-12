شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية شاندرا ترصد ثقبًا أسود هائلًا ينفجر في قلب مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء باستخدام تلسكوب شاندرا الفضائي للأشعة السينية التابع لناسا، "فتحة عادم" كونية جديدة توجه الغاز الساخن بعيدًا عن القوس A* (Sgr A*)، وهو الثقب الأسود الهائل الذي يقع في قلب مجرتنا درب التبانة، وفقا لتقرير سبيس.

وقال التقرير، ترتبط الفتحة المكتشفة حديثا بتكوين يشبه المدخنة موجه بزاوية قائمة في قرص درب التبانة، وتكشف مراقبة شاندرا كيف يساعد "النفق" الموجود في مركز مجرتنا على توجيه المادة إلى مناطقها الخارجية.

ومن ناحية أخرى، فإن الثقب الأسود الهائل الموجود في قلب مجرة ​​درب التبانة، Sgr A*، هو آكل خفيف، وفي الواقع، فهو يستهلك القليل جدًا من المادة، لدرجة أنه لو كان إنسانًا، فإنه سيعتمد على حوالي حبة واحدة من الأرز كل مليون سنة.

ويمكن أن تكشف ملاحظات تشاندرا كيف يختار هذا الآكل الكوني الذي يصعب إرضاؤه بعض المواد ليستهلكها ويرفض مواد أخرى.

وتقع الفتحة التي اكتشفها تشاندرا في عمليات رصد الأشعة السينية لمركز المجرة على بعد حوالي 700 سنة ضوئية من المنطقة المركزية للمنطقة بالضبط، وفي الجزء العلوي من "المدخنة".

وتم اكتشاف هذه المدخنة سابقًا باستخدام وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) XMM-Newton ، التي تراقب الكون بالأشعة السينية، مثل شاندرا.