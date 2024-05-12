تكنولوجيا: ابل تدعم iPhone 16 Pro بشاشة تتفوق على شاشة أجهزة iPad Pro الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل على أن أجهزة iPad Pro التي أعلن عنها مؤخراً تضم أفضل شاشة OLED في الأسواق، إلا أن أحدث التفاصيل تؤكد على أن هواتف iPhone 16 Pro القادمة ستتضمن أفضل شاشة في الأسواق على الإطلاق.

قد لا تقدم ابل شاشة “tandem OLED” التي تدعم أجهزة iPad Pro المميزة برقاقة M4 في سلسلة iPhone 16 Pro، إلا أن الهواتف ستتفوق بمواصفات أخرى.

وتؤكد أحدث التسريبات على أن هواتف iPhone 16 Pro وPro Max ستأتي بحجم أكبر في الشاشة مقارنة بالإصدارت الحالية من هواتف Pro.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف iPhone 16 Pro يأتي بحجم شاشة 6.3 إنش، بينما تقدم ابل إصدار Pro Max بحجم 6.9 إنش.

كما أوضحت التسريبات الجديدة التي نشرت عبر “Instant Digital” أن شاشة iPhone 16 Pro ستأتي بنسبة سطوع 1200 nits في العرض النموذجي أو مع محتوى SDR، أي تتفوق على شاشة iPhone 15 Pro بنسبة 20%.

أيضاً عند مقارنة هذه النسبة المتوقعة في سطوع شاشة iPhone 16 Pro مع أجهزة iPad Pro الجديدة فإن الأخيرة تتميز بنسبة سطوع 1000 nits.

من جانب أخر تشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف iPhone 16 Pro سيصل نسبة 1600 nits في أقصى سطوع على غرار أقصى سطوع في شاشة iPhone 15 Pro وأجهزة iPad Pro الجديدة.

ويعد التركيز الرئيسي عند إستخدام الهواتف الذكية في نسبة سطوع الشاشة مع محتوى SDR، لذا فإن نسبة السطوع النموذجية للشاشة هي الأكثر أهمية غالباً مقارنة بسطوع الشاشة في محتوى HDR.

ولا يقتصر ترقية شاشة هواتف iPhone 16 Pro على السطوع فقط، حيث تدعم ابل الجيل القادم من هواتف Pro برقاقة A18 Pro الجديدة التي ترتكز على عملية تصنيع TSMC بالجيل الثاني من دقة تصنيع 3 نانومتر، لهذا ستتفوق هواتف iPhone 16 Pro على أي من هواتف الأندوريد التي تستخدم حتى الآن الشرائح المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر.

يذكر أن ابل تدعم هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max القادمة بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع زر “Capture” الجديد لإطلاق سريع للكاميرة لإلتقاط الصور، كما تأتي إصدارات Pro بسعة أكبر للبطارية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف الأيفون.

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