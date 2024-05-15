تكنولوجيا: جوجل تتوسع بمميزات Gemini في تطبيق Gmail على منصتي iOS والأندوريد #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل اليوم خلال مؤتمر المطوريين للعام 2024 عن مميزات Gemini الجديدة المقدمة في تطبيق Gmail لمستخدمي التطبيق على منصتي الأندوريد وiOS.

إقتصرت مميزات الذكاء الإصطناعي في تطبيق الجي ميل حتى الآن على دعم المستخدم في كتابة الرسائل، إلا أن حدث I/O 2024 اليوم كشف عن تطورات جديدة لمميزات الذكاء الإصطناعي في التطبيق.

وتجلب جوجل ميزة “تلخيص البريد الإلكتروني” في تطبيق Gmail على منصتي الأندوريد وiOS، ويظهر الزر الجديد للميزة إلى أسفل السطر الخاص بالموضوع مباشرة وإلى أعلى الشاشة Gemini للملخص المطلوب.

ومن المقرر أن يحصل مستخدمي “Workspace Labs” هذا الأسبوع على ميزة التلخيص، مع إطلاق لمشتركي “Google One AI Premium” ولمستخدمي الخدمة المدفوعة من Gemini خلال شهر يونيو المقبل.

أيضاً إلى جانب ميزة التلخيص تقدم جوجل ميزة “Gmail Q&A” في تطبيق الجي ميل، حيث يظهر رمز جديد لGemini في الزاوية العلوية إلى اليمين من صندوق البريد الوارد في تطبيق الهاتف، والذي يتيح للمستخدم إدخال التساؤلات، أو الخطوات التالية، أو الإقتراحات، مثل ما هي أسئلة إجتماعي القادم، أو قارن بين عروض أسعار، وتتوفر الميزة لمستخدمي Workspace Labs في شهر يوليو.

ويعمل التطبيق على متابعة سياق الرسائل لعرض مقترحات مخصصة بشكل أفضل، وبدقة أعلى، على أن تظهر المقترحات بشكل سريع بين عدد من الإختيارات.

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