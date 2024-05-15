تكنولوجيا: هواتف Galaxy من الفئة المتوسطة قد تحصل على One UI 6.1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتهت سامسونج من نشر One UI 6.1 على هواتفها الرئيسية الأخيرة، وهذا يعني أن الوقت قد حان لدفع التحديث إلى الأجهزة المتوسطة المتوافقة مع الشركة المصنعة لعام 2023.

ولكن هناك فرق كبير بين إصدار One UI 6.1 الذي تلقته هواتف Galaxy S23 و Galaxy S22 و Galaxy S21 و Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4.

خلال اليومين الماضيين، أصدرت سامسونج واجهة One UI 6.1 لهواتف Galaxy A34 و Galaxy A54 من الفئة المتوسطة في أسواق معينة.

كانت النسخة الأمريكية من الإصدار الأخير من بين الأجهزة المتوسطة التي تلقت التحديث. يتضمن إصدار One UI 6.1 الذي تم طرحه في الإصدارات الرئيسية الأقدم ميزات Galaxy AI مثل Live Translate التي تتيح لشخصين يتحدثان لغات مختلفة إجراء محادثة هاتفية مع سماع كلا الطرفين ترجمة سلسة في الوقت الفعلي في آذانهما.

تتيح دائرة البحث للمستخدم وضع دائرة حول شيء ما على الصورة التي يريد معرفة المزيد عنها، كما أن وضع دائرة حول العنصر بإصبعك يؤدي إلى بدء بحث جوجل عن العنصر.

يقوم مساعد التصفح بتلخيص وترجمة المقالات الموجودة على صفحة ويب بينما يقوم مساعد النسخ بإنشاء ملخصات للاجتماعات والترجمات.

وعلى الرغم من أن جميع ميزات Galaxy AI هي أدوات مفيدة تساعد مستخدمي الهواتف الذكية، فإن هواتف الفئة المتوسطة التي تتلقى One UI 6.1 لن تحصل على أي من ميزات Galaxy AI هذه.

ما ستتمكن هذه الإصدارات من فعله باستخدام One UI 6.1 هو الحصول على أدوات جديدة لشاشة القفل، وقدرات تحرير محسنة في تطبيق المعرض، وتأثير عمق المجال لخلفية الشاشة، وميزات التخصيص الأخرى، والمزيد.

لن يحصل هاتفي Galaxy A34 و Galaxy A54 على أي ميزات AI مع تحديث One UI 6.1، ولا حتى ميزة Circle to Search التي لا تبدو كثيفة المعالج مثل Live Translate، على سبيل المثال.

ونظرًا لأن شركة سامسونج لم تقل أبدًا أنها ستضيف الذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة أو الموجود على الجهاز إلى هذه الهواتف، فلا ينبغي أن يتفاجأ أصحاب أجهزة الفئة المتوسطة بقرار سامسونج بإزالة ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ One UI 6.1 من إصدار One UI 6.1.

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