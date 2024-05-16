تكنولوجيا: ابل تدعمك قريباً بميزة التحكم بالعين في أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت ابل اليوم مجموعة من المميزات الجديدة المدمجة في تحديثات iOS 18 وiPadOS 18 القادمة، والتي تتضمن ميزة تتبع حركة العين في أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون.

تستعد شركة ابل لإطلاق تحديثات iOS 18 وiPadOS 18 لهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد في وقت لاحق هذا العام، والتي تتضمن مجموعة جديدة من مميزات إمكانية الوصول.

وتعد ميزة تتبع حركة العين من بين أفضل المميزات المقدمة في التحديثات القادمة، ومن المقرر أن يتم دفع هذه الميزة في أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون أيضاً، والتي ستدعم المستخدم في التحكم في الأجهزة بحركة العين.

وتوضح التفاصيل أن هذه الميزة تستهدف دعم المستخدمين من ذوي الإعاقات الجسدية، للتحكم في الشاشة وتنفيذ الإجراءات في النظام بسلاسة.

أيضاً من المقرر أن يرتكز عمل ميزة تتبع حركة العين على تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تبدأ التقنية بمعايرة تستغرق بضع ثوان بإستخدام الكاميرة الأمامية، ومن المقرر أن تكون البيانات الخاصة بالمستخدم محدودة بالجهاز، حيث ترتكز على تقية التعلم الآلي في الجهاز.

من جانب أخر لن يحتاج المستخدم لأي من الملحقات الإضافية لعمل هذه التقنية، كما ستعمل ميزة تتبع حركة العين مع كل التطبيقات.

وتشير التفاصيل إلى أن ميزة تتبع حركة العين ستتيح للمستخدم التنقل بين عناصر التطبيقات، وإستخدام تقنية لإستخدام كل عنصر من عناصر التطبيق عن طريق التركيز بالعين.

كما سيعمل محرك “Taptic” في هواتف الأيفون لاحقاً على تشغيل النقرات، وضبط الإهتزازات على الموسيقى التي يستمع إليها المستخدم، على أن تدعم الميزة Apple Music فقط في البداية.

أيضاً من المقرر أن توفر ابل واجهة برمجية للمطوريين لدعم تفاعل الموسيقى مع التطبيقات، من جانب أخر أعلنت ابل عن ميزة “Vehicle Motion Cues” التي تستهدف دعم المستخدمين أثناء ركوب السيارات المتحركة وإستخدام هواتف iPhone أو أجهزة iPad وذلك عن طريق وضع نقاط متحركة في حواف الشاشة والتي ستعمل على ضبط توازن تغييرات الحركة مع شاشة الأجهزة لخفض حدة الدوار الناتج عن إستخدام الأجهزة أثناء الحركة.

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