تكنولوجيا: TCL تطلق شاشة الألعاب Q7 بتقنية QD-MiniLED ومعدل تحديث 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت FFALCON Thunderbird العلامة الفرعية لشركة TCL مؤخراً عن شاشة Q7 المخصصة للألعاب، والتي تتميز بتقنية QD-MiniLED، وتدعم معدل تحديث 240Hz.

تتميز شاشة FFALCON Thunderbird Q7 بلوحة FAST HVA بحجم 27 إنش، وتقنيات MiniLED وquantum dot والتي تتميز بعدد 8 من القنوات بتقنية AM، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 240Hz.

أيضاً تدعم شاشة Q7 تعتيم مركزي في 1152 جزء، لدعم تباين ديناميكي 1000000:1، وتباين ثابت 2500:1، وتدعم تقنية الشاشة الإستجابة السريعة للإضاءة الخلفية مع خفض نسبة الوميض في الشاشة، وتعتيم DC بعمق 16بت.

وتقدم الشاشة في أقصى سطوع نسبة 1600 nits، كما تدعم الشاشة معايير VESA DisplayHDR 1400، أيضاً تقدم الشاشة محتوى HDR نابض بالحياة، بينما تصل نسبة السطوع في المناطق السوداء إلى 0.001 nits.

كما تدعم شاشة Q7 دقة للألوان بتغطية بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%، وبمعايير sRGB بنسبة 99%، وتصل قيمة Delta E في الشاشة إلى أقل من 2، لذا تدعم الشاشة إنتاج ألوان دقيقة لدعم منشيء المحتوى والمصممين.

أيضاً تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 1مللي ثانية GTG لخفض ضبابية الحركة ودفع تجربة بصرية سلسة، كما تتوافق الشاشة مع معايير AMD FreeSync Premium، وNvidia G-Sync لدعم معدل تحديث إنسيابي وخفض تمزق الإطارات أو تباطؤ الإطارات.

وللإتصال تضم شاشة FFALCON Thunderbird Q7 اثنان من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DP 1.4، ومدخل للسماعات، لذا تدعم الشاشة الإستخدام المتعدد مع أجهزة الحاسب أو أجهزة الألعاب، وتضم الشاشة زر joystick لتحكم أكثر فعالية.

كما تأتي شاشة Q7 بمميزات لحماية العين وخفض تأثير الإضاءة الزرقاء لحماية العين في جلسات الألعاب الطويلة، وتدعم الشاشة تقنية PIP/PBP لتوصيل الشاشة باثنان من المصادر المختلفة في نفس الوقت.

وتتوفر شاشة الألعاب Thunderbird Q7 الآن للحجز المسبق بسعر 282 دولار، كما تأتي بحامل يدعم التعديل بين ضبط الإرتفاع والإمالة لتجربة عرض أفضل.

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