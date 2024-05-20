تكنولوجيا: إطلاق Poco Pad مع Poco F6 و F6 Pro.. وإليك ما يمكن توقعه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم إطلاق Poco Pad، والذي سيكون جهاز Poco اللوحي، في 23 مايو في دبي. وسيتم الإعلان عن الجهاز اللوحي عالميًا إلى جانب Poco F6 و F6 Pro.

في السابق، تم رصد Poco Pad برقم طراز 2405CPCFBG في منصات الاعتماد، مثل SDPPI Indonesia، و TDRA (الإمارات العربية المتحدة)، و IMDA (سنغافورة)، و EEC (أوروبا).

وفيما يلي نظرة على ما يمكن توقعه من أول جهاز لوحي للشركة على الإطلاق.

وفقًا للتقارير، سيكون Poco Pad بمثابة نسخة معدلة من Redmi Pad Pro، الذي ظهر لأول مرة مؤخرًا في الصين. وبالتالي، من المتوقع أن يتميز الجهاز اللوحي بشاشة IPS LCD مقاس 12.1 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وما يصل إلى 600 نتس في المتر المربع.

قد يحتوي الجهاز اللوحي على لوحة خلفية وإطار من الألومنيوم. وستحميه طبقة من زجاج Gorilla Glass 3 من الأمام.

قد يحتوي Poco Pad على معالج Snapdragon 7s Gen 2. وقد يصل مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2. ولمزيد من التخزين، قد يحتوي على فتحة بطاقة microSD.

قد يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 10000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

قد يعمل الجهاز على نظام Android 14 المستند إلى واجهة مستخدم HyperOS. وبالنسبة لعشاق الصوت، قد يحتوي الجهاز اللوحي على أربعة مكبرات صوت.

علاوةً على ذلك، قد يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED.

من غير المرجح أن يدعم الجهاز الاتصال الخلوي، مما يعني أنه قد يكون جهازًا يعمل بتقنية Wi-Fi فقط.

وقد يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بدعم القلم ولوحة المفاتيح الاختيارية. وفي الوقت الحالي لا توجد معلومات عن السعر.

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