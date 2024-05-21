تكنولوجيا: مايكروسوفت تعيد تصميم لوحة مفاتيح Surface Pro Flex لأجهزة 2 في واحد #Build 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف حدث مايكروسوفت اليوم عن جيل جديد من الأجهزة المطورة من عملاق البرمجيات، وتشمل الأجهزة الجديدة لوحة مفاتيح Surface Pro Flex التي تستهدف دعم مستخدمي أجهزة الحاسب 2 في 1.

تقدم مايكروسوفت لوحة مفاتيح Surface Pro Flex بتصميم جديد محسن يدعم المستخدم بمستوى أفضل من الثبات، وتحسينات في حساسية اللمس، كما تأتي لوحة المفاتيح بإختيار بخط مظلم لدعم المستخدم بتجربة سلسلة في القراءة.

وتقدم مايكروسوفت لوحة المفاتيح الجديدة بسعر 350 دولار، على أن تتوفر اليوم للطلب المسبق، مع جهاز الشركة المحمول الذي طور من الشركة خلال الفترة الماضي.

وتتميز لوحة اللمس في Surface Pro Flex بحجم أكبر بنسبة 14%، كما تضم تقنية الشركة Precision Haptics، التي تدعم دفع تفاصيل أكثر لمساعدة المستخدمين من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تتوفر اللوحة بخط مظلم.

وتنطلق لوحة مفاتيح بشكل منفصل بسعر 350 دولار، أو بسعر 450 دولار للوحة Surface Pro Flex مع القلم، وتبدأ مايكروسوفت في بيع لوحة المفاتيح في 18 من شهر يونيو المقبل باثنان من الإختيارات في الألوان.

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