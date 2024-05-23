مصر .. انكسار الموجة شديدة الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد انكسار الموجة شديدة الحرارة وحدوث انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، وذلك اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى ٣٤ درجة مئوية، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

ووفقًا لـ"الأرصاد"، يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وتشهد حالة طقس الساعات القادمة، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.