شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الكتابة الصوتية فى Google Docs أصبحت متاحة على متصفح Safari وEdge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أنها تعمل على توسيع ميزات الكتابة الصوتية والتسمية التوضيحية التلقائية لتشمل المزيد من متصفحات الويب، حيث إنها كانت متاحة فقط على الإصدار الأحدث من Google Chrome، وبدءًا من اليوم، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الكتابة الصوتية والتعليقات التوضيحية التلقائية على متصفحات إضافية، بما في ذلك Microsoft Edge وApple Safari.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، تتيح الكتابة الصوتية للمستخدمين تحرير مستنداتهم في Google Docs أو ملاحظات المتحدث في العروض التقديمية من جوجل باستخدام صوتهم.

تعرض التسميات التوضيحية التلقائية كلمات المتحدث في الوقت الفعلي أثناء العروض التقديمية في شرائح جوجل، ومع هذا التوسع، يمكن للمستخدمين الآن استخدام هذه الميزات على نطاق أوسع من المتصفحات.

عندما يفعل المستخدم الكتابة الصوتية أو التسميات التوضيحية، يقوم متصفح الويب بإدارة خدمة تحويل الكلام إلى نص.

يعمل المتصفح على معالجة الكلام ويرسل البيانات النصية إلى Google Docs أو Google Slides، وهذا يعني أن المتصفح يتحكم في كيفية تحويل الكلام إلى نص قبل أن يصل إلى تطبيقات جوجل.

يؤثر هذا التحديث على المستخدمين النهائيين، مما يجعل Google Docs وعروض جوجل التقديمية أكثر شمولاً ويمكن الوصول إليها، فهو يتيح لعدد أكبر من المستخدمين الاستفادة من الكتابة الصوتية والتعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة.

تتوفر هذه الميزات فقط على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ويتمتع المسؤولون بالقدرة على التحكم في متصفحات الويب المدعومة ضمن نطاقهم.

ستكون هذه الميزات متاحة لجميع عملاء Google Workspace ومشتركي Google Workspace الفردي والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية.

يعد هذا التوسع خطوة مهمة نحو جعل أدوات جوجل أكثر تنوعًا ويمكن الوصول إليها عبر منصات مختلفة، مما يعزز الإنتاجية والشمولية للمستخدمين.

