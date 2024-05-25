شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تعمل على ميزة جديدة خاصة بالمجتمعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب ميزة جديدة تسمى المجتمعات في 2022 التي سمحت للمستخدمين بتوحيد الأشخاص من عدة مجموعات تحت مظلة مشتركة، وأصبحت هذه الميزة مفيدة لمستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم الآن، ويخطط واتساب لتعزيز هذه الميزة بشكل أكبر، حيث يقول تقرير في WA Beta Info، أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من نقل ملكية مجتمعاتهم، بمعنى آخر، سيتمكن مستخدمو واتساب من تغيير مسؤولي المجتمعات في التحديث المستقبلي.

كما أنه وفقًا للتقرير، فإنه فى أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android الإصدار 2.24.11.18، يتم اختبار ميزة جديدة ستسمح لمسؤولي المجتمع بنقل الملكية إلى عضو آخر.

وتهدف هذه الميزة، التي تم رصدها في التحديث التجريبي المتوفر على متجر Google Play، إلى تبسيط عملية تسليم المسؤوليات الإدارية داخل مجتمعات واتساب.

وكشفت لقطات الشاشة التي شاركها مختبرو النسخة التجريبية، أنه تم تصميم الميزة لضمان انتقال سلس للملكية.



عندما يختار المسؤول نقل الملكية، فإنه يتخلى عن امتيازاته الإدارية الأساسية، مثل القدرة على تعطيل المجتمع بأكمله.

ومع ذلك، فإنهم يحتفظون بوضعهم كمسؤول مجتمع ما لم يتم تخفيض رتبتهم أو إزالتهم من جانب المالك الجديد أو المسؤولين الآخرين.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي إدخال هذه الميزة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تسهيل التحولات السلسة للقيادة، حيث سيكون مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي يحتاج فيها المسؤولون إلى التراجع لأسباب شخصية أو تغيير الأولويات مع استمرار رغبتهم في الاستمرار في دعم المجتمع.

