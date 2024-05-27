شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم الإثنين.. البيتكوين ترتفع لـ 68.7 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة البيتكوين اليوم الإثنين 27 مايو مكاسب طفيفة بلغت حوالي 1%، في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين عند نقطة سعر تبلغ 68.772 دولار، وفقًا لمحللي السوق، أظهرت بيتكوين أداءً محايدًا على الرسم البياني للسعر بعد أن وافقت الولايات المتحدة على صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم الأسبوع الماضي يوم 24 مايو، وفقاً لموقع gadgets360.

تفوقت عملة الأثير على البيتكوين من حيث تحقيق الأرباح خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثاني أغلى عملة مشفرة بعدBTC، ويتم تداول ETH حاليًا بسعر 3,911 دولارًا في البورصات الأجنبية بعد أن شهدت ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 2.54%، وفي الوقت نفسه.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.68% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المشفرة 2.58 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap .

على الرغم من الزخم الذي شهده قطاع العملات المشفرة بعد موافقات ETH ETF في الولايات المتحدة، إلا أن بعض العملات البديلة تعرضت لخسائر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتشمل هذه سولانا وريبل.

كما يتم تداول Avalanche و Chainlink و Near Protocol و Polygon و Litecoin و Leo و Cronos و Stellarبخسائر اعتبارًا من اليوم الاثنين.