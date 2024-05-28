تكنولوجيا: هواتف OnePlus 13 و Oppo Find X8 و Realme GT6 Pro ستحصل على بطاريات بسعة 6000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لشائعة جديدة من الصين، فإن كل من OnePlus و Oppo و Realme سيعملان على تزويد أجهزتهم الرئيسية القادمة ببطاريات تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير.

لفترة طويلة جدًا، كانت 5000 مللي أمبير هي المعيار الفعلي، ولكن مؤخرًا رأينا بعض الهواتف تصل إلى 5400 مللي أمبير أو 5500 مللي أمبير، ويبدو أن هذا الاتجاه قد يستمر لوقت لاحق من هذا العام.

وذلك عندما يتم إطلاق هواتف OnePlus 13 و Oppo Find X8 و Realme GT6 Pro، إذ ان جميعها ستحتوي على بطاريات بسعة 6000 مللي أمبير، إذا تبين أن هذه الإشاعة دقيقة. وهذه الخطوة قد تزيد من وزن كل هاتف.

من المفترض أن يصل Find X8 رسميًا في شهر أكتوبر، مباشرة بعد كشف كوالكوم عن شريحة Snapdragon 8 Gen 4.

ومن المثير للاهتمام أن بعض الشائعات السابقة ذكرت أن معالج Snapdragon 8 Gen 4 سيتطلب بطاريات أكبر لأنه سيكون أكثر متعطشًا للطاقة من الاصدار السابق.

ومن المتوقع أن تصل نوى أداء وحدة المعالجة المركزية الخاصة بالمعالج إلى 4.2 جيجاهرتز. لذلك لن تكون هناك زيادة ملحوظة في عمر بطاريات هذه الهواتف.

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