شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. آيبل وبيكر يصبحان أول قردين ناجيين من رحلات الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح القردان آيبل وبيكر أول قردين يذهبان إلى الفضاء ويعودان إلى الحياة، في مثل هذا اليوم 28 مايو من عام 1959، حيث كانت آيبل قرد ريسوس من كانساس، وكانت زميلتها بيكر قرد سنجابيًا من بيرو، وقد تم وضعها داخل كبسولات ضيقة، ومغطاة بأجهزة استشعار وأقطاب كهربائية مختلفة، ثم وضعها داخل مخروط مقدمة الصاروخ.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، انطلقا القردان الفضائيان على متن صاروخ جوبيتر من قاعدة كيب كانافيرال الجوية فى فلوريدا، ووصلا إلى ارتفاع أكثر من 300 ميل.



استغرقت الرحلة بأكملها 16 دقيقة، وتمكنوا من تجربة انعدام الوزن لمدة 9 دقائق.



وصلت الكبسولة إلى سرعة قصوى تبلغ 10000 ميل فى الساعة، حيث سافرت مسافة 1700 ميل تقريبًا قبل أن تهبط فى المحيط الأطلسي بالقرب من بورتوريكو.



وتمكن القردان من الوصول إلى الفضاء والعودة، ومع ذلك، توفيت آيبل أثناء الجراحة بعد بضعة أيام بسبب رد فعل سيئ للتخدير بينما كان الأطباء يعملون على إزالة الأقطاب الكهربائية من تحت جلدها.