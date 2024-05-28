شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بلاى يعرض التطبيقات التى تتيح لك حذف حسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت جوجل قاعدة جديدة لمتجر Play العام الماضى، إذا كان أحد التطبيقات يتيح لك إنشاء حساب، فإنه يحتاج أيضًا إلى السماح لك بحذفه داخل التطبيق وعبر الإنترنت، وقالت الشركة إنها ستبدأ فى رؤية ممارسات حذف البيانات هذه فى قوائم متجر Play في وقت مبكر من هذا العام، يحدث ذلك أخيرًا.

قبل الموعد النهائي، أصبحت شارة "حذف الحساب متاحًا" موجودة الآن فى متجر Google Play

اكتشف محقق الكود Assemble Debug، وهو أحد المساهمين فى منفذ الوسائط التقنية Android Authority، مؤخرًا شارة جديدة بعنوان "حذف الحساب متاح" ظهرت في قوائم تطبيقات متجر Google Play.

منذ ديسمبر 2023، تحث جوجل المطورين على تضمين تفاصيل حول حذف حساب التطبيق في قوائم متجر Play الخاصة بهم، وأمام المطورين حتى 31 مايو 2024 للامتثال، مع عقوبات محتملة مثل إزالة التطبيق التي تلوح في الأفق بالنسبة لأولئك الذين لا يفعلون ذلك.

وبعد أن أصبحت شارات حذف البيانات متاحة والموعد النهائي للتنفيذ على وشك الانتهاء، لا ينبغي للمطورين أن يتوقعوا أي تمديدات أخرى وفقا للتقرير.

تتطلب سياسة حذف البيانات في جوجل من المطورين تقديم خيارات حذف البيانات والحساب داخل تطبيقاتهم وعبر الإنترنت، ما يعني أنه لا يتعين على المستخدمين إعادة تثبيت التطبيق لحذف بياناتهم أو حساباتهم.

ويجب على المطورين أيضًا الكشف عما إذا كانوا بحاجة إلى الاحتفاظ ببيانات معينة لأسباب مشروعة، مثل الامتثال التنظيمى.

وبالحديث عن المطورين، ولأول مرة منذ أكثر من 8 سنوات، قامت جوجل بزيادة الحد الأقصى لسعر التطبيق فى متجر Play، تم الإعلان عنه في Google I/O 2024، ويمكن للمطورين تسعير تطبيقاتهم بما يصل إلى 999.99 دولارًا، ولكن لا تقلق فمن غير المرجح أن ترى العديد من التطبيقات تصل إلى هذا السقف الجديد.