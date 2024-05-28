تكنولوجيا: نتفليكس قد تقوم بتعطيل التنزيلات على تطبيق Windows

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التقارير عبر الإنترنت إلى أن منصة نتفليكس تعمل على تحديث تطبيق Windows الخاص بها، وربما قد تقوم بتعطيل القدرة على تنزيل المحتوى لمشاهدته في وضع عدم الاتصال.

إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون ذلك بمثابة خسارة كبيرة للمشتركين الذين يشاهدون المحتوى على أجهزة الحواسب المحمولة الخاصة بهم.

ووفقًا لـ Artem Russakovskii على منصة X، هناك تنبيه جديد في تطبيق Netflix Windows ينص على ما يلي:

ونشر المستخدم Trevor62271128 على موقع X تنبيهًا مشابهًا من تطبيق نتفليكس يتخطى اللغة المتعلقة بالتنزيلات التي لم تعد مدعومة:

من الصعب تحديد ما يحدث هنا. من المحتمل أن التنبيه كان خطأً ولن تقوم المنصة بإزالة دعم التنزيل من تطبيق Windows الخاص بها.

ومع ذلك، من الممكن أيضًا أن يكون العكس هو الصحيح وأن لقطة الشاشة الخاصة بـ Trevor62271128 غير صحيحة.

هناك أيضًا احتمال أن تقوم نتفليكس فقط بتنبيه الأشخاص الذين يستخدمون ميزة التنزيلات بالفعل.

أخيرًا، من الممكن أيضًا أن تقوم Netflix بإجراء اختبار A/B لقياس رد الفعل عبر الإنترنت تجاه التغيير المحتمل. وهذا شيء رأيناه من قبل مرات عديدة، لذلك فهو ليس خارج نطاق الاحتمال.

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