شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على ميزتين لتطبيق Find My Device.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق Find My Device من جوجل إضافة جديدة إلى أندرويد، مما يسمح لك بالعثور على أجهزتك المفقودة، والآن يبدو أن جوجل قد خططت لبعض الميزات المفيدة لهذ التطبيق، حيث إنها تخطط لإضافة دعم فتح القفل البيومتري للتطبيق، وغلق القفل عن بعد.

وفقا لما ذكره موقع " phonearena"، تعمل الميزة الأولى على جعل التطبيق لا يطالبك بكلمة المرور، مع إلحاق خيار جديد "السماح بتسجيل الدخول البيومتري"، حيث يعمل بشكل مباشر جدًا، مما يسمح لك بفتح التطبيق من خلال التحقق البيومتري.

وهناك أيضًا ميزة ثانية قيد التنفيذ، وهى Remote Lock، التي ستتيح لك قفل هاتفك عن بعد في حالة فقده، ويمكنك الآن القيام بذلك من هاتف أندرويد الخاص بشخص آخر إذا كنت تعرف بيانات اعتماد حساب جوجل الخاص بك.

ومع ذلك، قد تكون هذه مشكلة إذا كنت تستخدم مدير كلمات المرور، أو إذا كنت تستخدم مفتاح مرور لحساب جوجل الخاص بك.

كما أنه باستخدام Remote Lock، ستتمكن من قفل شاشة هاتفك المفقود عن طريق إدخال رقم هاتفك.

وسيتم طرح هذه الميزات كتحديث لخدمات Google Play في وقت لاحق من هذا العام ويجب أن تكون متاحة لأجهزة Android 10 أو الأجهزة الأحدث.

