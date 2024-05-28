تكنولوجيا: إطلاق سماعات HONOR Earbuds X7 مع عمر بطارية يصل إلى 40 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة HONOR سماعات HONOR Earbuds X7 اللاسلكية في نفس الحدث التي أصدرت فيه هواتفها الذكية. وعلى ما يبدو، يبلغ سعر سماعات الأذن هذه 299 يوان.

يبلغ وزن سماعة HONOR Earbuds X7 الواحدة 3.8 جرام فقط. كما يمكن أن تناسب الأذن بشكل طبيعي، مما يجعلها مريحة في الارتداء وليس من السهل أن تسقط. تتوفر هذه السماعة بلونين: اللون الازرق واللون الابيض.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع سماعات الأذن بعمر بطارية مثير للإعجاب، حيث توفر تسع ساعات من الاستخدام بعد الشحنة الواحدة، أو ما يصل إلى 40 ساعة مع حافظة الشحن.

علاوةً على ذلك، يوفر الشحن السريع لمدة عشر دقائق فقط ثلاث ساعات من تشغيل الموسيقى أو مشاهدة الفيديو.

تتميز سماعات HONOR Earbuds X7 ايضًا بمحرك ديناميكي مقاس 10، كما انها تدعم أيضًا عملية اللمس.

يمكن للنقر المزدوج الرد على/إنهاء المكالمات، وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا، والتبديل إلى الملف الموسيقي السابق/التالي، وايضًا تنشيط المساعد الصوتي. وعند الضغط لفترة طويلة على سماعة الأذن يتم رفض المكالمة.

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