تكنولوجيا: شاومي تطلق ساعة الأطفال الذكية Mitu Watch S1 بميزة تتبع الموقع وكاميرة مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي اليوم ساعة الأطفال الذكية Mitu Watch S1 المميزة بدعم تتبع الموقع، وتتضمن كاميرة مزدوجة، كما تدعم مراقبة صحة المستخدم، وتتوفر بسعر 166 دولار.

تتميز ساعة Mitu Watch S1 الجديدة من شاومي بشاشة LCD بحجم 1.78 إنش، ودقة عرض 448 في 368 بيكسل، كما تدعم الساعة الذكية ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة 8 جيجا بايت، وتضم الساعة كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بميزة إجراء مكالمات الفيديو عبر الكاميرات المزدوجة، لذا سيتاح للوالدين رؤية الطفل بوضوح والمحيطين به.

وتأتي ساعة Mitu Watch S1 بدعم الإتصال بعدد 5 من الأنظمة التي ترتكز على الأقمار الإصطناعية والتي تشمل GPS، وBeidou، وGLONASS، وGALILEO وأيضاً QZSS.

كما تستمر الساعة الذكية في مراقبة المسار بأعلى دقة لتحديد المواقع الداخلية، وتحديد المواقع بتقنية الذكاء الإصطناعي على مدار 90 يوم.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بميزة إرسال رسائل الطوارئ عبر الأقمار الإصطناعية، كما تدعم تنبيه الآباء عند وصول الأطفال للمدرسة، أو المنزل أو في حالة وجود الطفل في موقع خطر.

كما تتميز Watch S1 بدعم مراقبة صحة المستخدم مثل تعرض دماغ الطفل للإجهاد، أو إرهاق العين، أو الأرهاق العام، كما تراقب حالة الطفل المزاجية، وتعمل على قياس التوتر ومستوى الأكسجين في الدم، ورصد معدل ضربات القلب على مدار اليوم.

أيضاً تقدم الساعة الذكية دورات تدريبية تتضمن 9 فئات مثل قفز الحبل، والركض، والوثب الطويل، وتدعم مقاومة الماء عند عمق 20 متر.

وتأتي Mitu Watch S1 بعدد من التطبيقات التعليمية مثل تطبيقات القصص والموسيقى واللغة والرياضيات والتفكير المنطقي وألعاب الألغاز، كما تتوفر للساعة الذكية عدد من الوجوه لللإختيار من بينها.

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