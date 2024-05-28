شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتعاش مبيعات iPhone فى الصين وسط ارتفاع الطلب على الهواتف الذكية.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مبيعات هواتف iPhone من شركة أبل فى الصين بنسبة 52% فى أبريل، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا مدفوعًا بالتخفيضات الكبيرة فى الأسعار وتجدد طلب المستهلكين، حسبما ذكرت بلومبرج.

تأتي الزيادة في الشحنات من 2.3 مليون وحدة في أبريل 2023 إلى 3.5 مليون وحدة فى أبريل 2024، والتى تم الكشف عنها فى بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، فى أعقاب سلسلة من التخفيضات الإستراتيجية فى الأسعار من شركة أبل بهدف تعزيز المبيعات فى الصين.

يعد انتعاش iPhone في الصين جزءًا من انتعاش أوسع نطاقًا في سوق الهواتف الذكية، والذي شهد ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 25.5٪ إلى 22.7 مليون وحدة في أبريل، وكشفت بيانات CAICT أن مبيعات iPhone ساهمت بشكل كبير في هذا النمو.

ويأتي هذا التغيير بعد بداية صعبة لهذا العام لشركة أبل في الصين، حيث شهدت الشركة انخفاضًا في المبيعات بنسبة 37% خلال الشهرين الأولين من عام 2024، وبدأ التعافي في مارس مع زيادة الشحنات بنسبة 12%، واستمر حتى أبريل.

تضمنت استراتيجية عودة شركة أبل إلى الصين تخفيضات كبيرة على أجهزة آيفون، حيث وصلت تخفيضات الأسعار إلى 2300 يوان (حوالي 318 دولارًا) على موقعها الرسمي على موقع Tmall، وكانت هذه الخصومات، التي تعد ضعف تلك التي تم تقديمها فى البداية فى فبراير، جزءًا من حملة قوية للتنافس مع الشركات المحلية.

وأشارت بلومبرج إلى أن حصة أبل فى السوق في الصين قد تستقر قريبًا، مع تزايد اهتمام المستهلكين بالترقية إلى iPhone الجديد، وأشارت دراسة حديثة إلى أن أكثر من نصف المستهلكين الصينيين على استعداد لإنفاق أكثر من 4000 يوان (حوالى 550 دولارًا) على هاتفهم التالي، وهو ارتفاع كبير عن 33٪ الذين يستخدمون حاليًا الهواتف المتميزة.