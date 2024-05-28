تكنولوجيا: شاشة BenQ SW242Q تنطلق بأعلى دقة في الألوان لدعم المبدعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت BenQ اليوم شاشة BenQ SW242Q في السوق الهندي بأعلى معايير في دقة الألوان بهدف دعم المبدعين من المستخدمين، على أن تتوفر الشاشة بسعر 462 دولار تقريباً.

تتميز شاشة SW242Q الجديدة من BenQ بحجم 24.1 إنش، وجودة عرض 2K أو دقة 2560 في 1600 بيكسل، كما تأتي الشاشة بتقنية AQCOLOR.

وتدعم الشاشة معايير ألوان Adobe RGB بنسبة 99%، ومعايير DCI-P3 بنسبة 98%، وأيضاً تغطية لونية بمعايير sRGB بنسبة 100%، أيضاً تتميز الشاشة بعمق 12بت 3D LUT لدعم المهام الإحترافية.

كما تأتي شاشة SW242Q بلوحة معتمة مقاومة للإنعكاسات، وتدعم تقنية HDR10، وتباين أعلى في محتوى الفيديو، أيضاً تدعم الشاشة معايرة الأجهزة من خلال أدوات Palette Master Ultimate، وPaper Color Sync لتعزيز مطابقة الألوان مع المطبوعات.

وتتميز الشاشة بقاعدة بتصميم جلدي، مع مقبض يدعم حمل الشاشة بسلاسة، وإدارة الأسلاك في الشاشة بكفاءة.

المصدر