شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الحكومة الرقمية تستعرض منجزات 2023 واستراتيجياتها المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

مسيرة التحول الرقمي في السعودية

أبرز المؤتمرات والفعاليات

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الحكومة الرقمية، التقرير السنوي لعام 2023 للهيئة، الذي يستعرض أهم المنجزات والمؤشرات الرقمية التي أشرفت عليها هيئة الحكومة الرقمية.وتضمن التقرير التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، واستعراض أعمال الهيئة وجهودها مع شركاء النجاح في الجهات كافة؛ بهدف رفع المستوى في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.بالإضافة إلى تعزيز التنافسية، من خلال تمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء مسيرة التحول الرقمي في المملكة.وسلّط التقرير الضوء, على أبرز المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، والفرص المتاحة التي يمكن استثمارها في المستقبل؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويأتي التقرير في إطار عمل الهيئة لإصدار مؤشرات وتقارير قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها، بما يعزز ريادة المملكة رقميًا نحو أفق رقمي واعد.