شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 16: من زر الإجراء إلى مجموعة الشرائح الجديدة.. إليك كل ما نعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أسابيع من إطلاق آيفون 16، يبدو أن الإنترنت يعج بالتسريبات والشائعات حول ميزات الجيل التالي من آيفون، ففي غضون بضعة أشهر فقط، تستعد شركة أبل للكشف عن هاتف iPhone 16 الخاص بها، على الرغم من إلتزامها الصمت كالمعتاد، إلا أن شائعات لا حصر لها حول الميزات المزعومة للجيل القادم من أجهزة آيفون تنتشر على الإنترنت.

ومن المتوقع أن يقدم إصدار الفانيليا من آيفون الجديد العديد من الترقيات الجديدة وقد يستعير زر الإجراء الجديد من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

في العام الماضي، أضافت شركة أبل زرًا فعليًا جديدًا أطلق عليه اسم "زر الإجراء" والذي يتيح للمستخدمين القيام بأي شيء يريدونه.

وبدءًا من تبديل المصباح اليدوي وحتى تشغيل ChatGPT في الوضع الصوتي، يمكن أيضًا استخدام زر الإجراء لاتخاذ إجراءات أو بدء مكالمة فيس تايم.

وفقًا لموقع MacRumors، يقال أيضًا أن آيفون 16 سيحصل على زر الالتقاط الجديد، وهو زر مادي آخر سيعمل مثل مصراع الكاميرا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

من ناحية التصميم، قد يبدو آيفون 16 تمامًا مثل سابقه للوهلة الأولى، لكن الشائعات تقول إن عملاق التكنولوجيا يغير اتجاه عدسة الكاميرا من قطري إلى عمودي لالتقاط الفيديو المكاني.

تشير التكهنات إلى أن جهاز آيفون القادم سيكون له نفس حجم الشاشة مثل سابقه، لكن آبل قد تختار مادة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة للشاشة.

ربما تعمل آبل أيضًا على شرائح جديدة لسلسلة آيفون 16 المبنية على عقدة TSMC مقاس 3 نانومتر.

على الرغم من أنه ليس لدينا تفاصيل محددة حول هذا الموضوع، فقد يتم تشغيل iPhone 16 وiPhone 16 Plus بواسطة Bionic A18 بينما يقال إن طرازات Pro ستحصل على Bionic A18 Pro.

ومن المتوقع أيضًا أن تتميز الهواتف الجديدة بتصميم حراري جديد قائم على الجرافين يهدف إلى إصلاح مشكلات التدفئة.

تشير شائعة أخرى إلى أن آيفون 16 سيكون متاحًا بسبعة ألوان – الأزرق والوردي والأصفر والأسود والأخضر والأبيض والأرجواني. ومع ذلك، يدعي محلل شركة أبل مينج-شو كوا أن الهاتف القادم سيأتي باللون الأسود والأخضر والوردي والأزرق والأبيض.

ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل سلسلة آيفون 16 في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، على أن يتم طرح الهواتف الذكية للبيع في الأسبوع التالي.

ومع ذلك، لا توجد معلومات عما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة ستبقي على أسعار الهواتف كما كانت في العام الماضي أو ستزيدها قليلاً.