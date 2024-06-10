تكنولوجيا: ابل تعلن عن تحديث iOS 18 بتجربة أفضل لتخصيص الواجهة ومميزات أخرى #WWDC24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لن تحتاج إلى الإلتزام بواجهة محددة لهاتف الأيفون خلال الفترة القادمة، حيث أعلنت ابل عن اليوم خلال فعاليات مؤتمر المطوريين للعام 2024 عن تحديث iOS 18 الذي يجلب تجربة تخصيص أعلى للمستخدمين.

ولقد أكدت ابل خلال الحدث على أن تحديث iOS 18 يأتي بأكثر من طريقة لتخصيص تجربة المستخدم المفضلة في واجهة هاتف الأيفون، مع إبقاء المستخدم في إتصال دائم، ودعم لإستراجع سريع للحظات الخاصة.

كما أوضحت ابل أن تجربة التخصيص الآن تبدأ من الخلفيات ورموز التطبيقات في الواجهة إلى جانب تخصيص الويجت، مع إمكانية إعادة ترتيب التطبيقات في الواجهة للمرة الأولى في نظام iOS مع ضبط الخلفيات مع الرموز بتجربة أفضل.

يمكنك أن تختار ترتيب رموز التطبيقات والأدوات في قائمة جانبية أو في الجزء العلوي للوصول السريع إلى التطبيقات المفضلة.

من جانب أخر أكدت ابل على أن الوضع المظلم يأتي بتجربة جديدة في تحديث iOS 18، كما يجلب التحديث ميزة تخصيص نغمة الألوان لجميع الأيقونات الخاصة بالتطبيقات، أيضاً يقترح النظام بعض الخلفيات التي تتوافق مع ألوان الواجهة وهي تجربة تحاكي بشكل كبير “Material You” في نظام الأندوريد.

أيضاً من بين مميزات التخصيص الجديدة في iOS تقدم ابل ميزة تخصيص مركز التحكم في هاتف الأيفون، حيث يمكن للمستخدم على سبيل المثال التمرير من الجزء العلوي إلى اليمين لإظهار مركز التحكم ومن ثم التمرير في أكثر من مجموعة من عناصر التحكم مثل مجموعة تشغيل الوسائط.

يمكنك أيضاً إظهار كافة عناصر التحكم في المنزل الذكي في صفحة واحدة، وهي ميزة أخرى قدمت سابقاً في منصة الأندوريد، كما سيتاح إضافة عناصر تحكم جديدة عبر إظهار “new Controls gallery”، أيضاً سيتاح للمطوريين إضافة عناصر تحكم وتثبيتها، مما يتيح للمستخدم إضافة أوامر خاصة لتطبيق محدد في مركز التحكم.

لا يقتصر التخصيص على هذه المميزات فقط، حيث يمكنك أيضاً أن تختار إضافة عناصر تحكم جديدة في شاشة القفل، كأن تستبدل أيقونة المصباح مثلاً أو الكاميرة لإضافة تدوين الملاحظات أو عنصر أخر مفضل لك، كما سيتاح تعيين هذه الميزة في زر الأكشن في هواتف iPhone 15 Pro.

وتعد معايير الخصوصية من أبرز المميزات التي سلطت عليها ابل الضوء أيضاً، حيث أكدت على أن نظام iOS 18 يجلب ميزة غلق تطبيق محدد بإستخدام رمز أو عن طريق التعرف على الوجه عبر FaceID في البداية للتسجيل وفتح التطبيق.

أيضاً سيتم حجب البيانات الخاصة بالتطبيق المغلق عن التطبيقات الأخرى وعن نتائج البحث في الواجهة، كما يمكنك حجب رمز التطبيق بشكل كامل من واجهة الهاتف.

من جانب أخر كشفت ابل عن التغيير الجديد الذي سيطرأ في تصريح الوصول المقدم للتطبيقات، حيث سيتاح تحديد التطبيقات المصرح لها الوصول لجهات الإتصال الخاصة بك، أو بإمكانك رفض التصريح للوصول إلى جهات الإتصال الخاصة بك في كافة التطبيقات، وهي خطوة جديدة لدفع المطوريين لدعم التطبيقات بالملحقات التي تدعم حماية خصوصية المستخدم.

أيضاً تقدم ابل في نظام iOS تحديث جديد لتطبيق المراسلة Messages، الذي يبقيك في هذا التحديث على إتصال دائم من خلال ميزة “Tapbacks” التي لن تقيد المستخدم الآن بعدد محدود من الرموز التعبيرية، حيث ستتيح الميزة الآن إختيار أي من الرموز التعبيرية المفضلة للمستخدم.

كما سيتاح إضافة مؤثرات لنص محدد في الرسائل لتأكيد الأخبار الهامة، أو أبراز النصوص بوضع خط أسفل الرسائل، أيضاً سيعمل التطبيق على إقتراح المؤثرات المطلوبة عند كتابة بعض العبارات.

إذا لم يكن لديك إتصال خلوي أو إتصال بشبكة WiFi سيدعمك تحديث iOS 18 في إرسال الرسائل عبر الأقمار الإصطناعية، كما ستدعم الميزة إستخدام Tapbacks والرموز التعبيرية أيضاً، لذا لن تقتصر المراسلة في التطبيق على حالات الطوارئ فقط الآن.

المصدر