شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إدارة وتتبع جميع اشتراكاتك في Apple وApp Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت شركة أبل علي تسهيل الاشتراك في الخدمات من خلال معرف أبل الخاص بك، ولكن الجانب الآخر من السهل أن تنسى ما تدفع مقابله، أو ما هو موجود في النسخة التجريبية، أو الاشتراك الشهري، أو السنوي.

لحسن الحظ، يمكنك عرض جميع اشتراكات تطبيقات أبل وتطبيقات الجهات الخارجية في مكان واحد على جهاز iPhone الخاص بك وأجهزة أبل الأخرى.

ومن المفيد أن نأخذه في الاعتبار، وهو أنه يمكنك عادةً الاشتراك في التجارب المجانية، والإلغاء على الفور، والاستمرار في اختبار الخدمة طوال الفترة التجريبية الكاملة.

كيفية تتبع وإدارة اشتراكات متجر تطبيقات أبل

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2- اضغط على اسمك في الأعلى.

3- الآن اختر الاشتراكات.

4- في الجزء العلوي، سترى اشتراكاتك النشطة، وفي الأسفل يمكنك عرض الاشتراكات منتهية الصلاحية/الملغاة.

5- اضغط على الاشتراك لإلغائه أو الاطلاع على المزيد من التفاصيل.

إذا كنت تستخدم "المشاركة العائلية"، فلن تظهر الاشتراكات التي بدأت باستخدام معرف أبل الخاص بأحد أفراد العائلة على معرف أبل الخاص بك، وستحتاج إلى الاطلاع على الاشتراكات الخاصة بهم.

إليك كيفية إدارة اشتراكات Apple وApp Store على iPhone:

عندما تضغط على الاشتراك للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك معرفة المبلغ الذي تدفعه، والمدة المتبقية حتى الدفع/التجديد التالي، والتحقق من خيارات الخطة الأخرى، وإلغاء اشتراكك.

إلى جانب التحقق مما إذا كانت هناك اشتراكات في أي حسابات متصلة بالمشاركة العائلية، قد ترغب في التحقق من أي معرفات أبل أخرى استخدمتها في الماضي.

إذا كنت تواجه مشكلة في اشتراك App Store، أو قمت بعملية شراء عن طريق الصدفة، أو كانت لديك أسئلة أخرى، فيمكنك استخدام موقع دعم أبل على الويب.