تكنولوجيا: تحديث Huawei Pura 70 Ultra EMUI لإصلاح مشكلة التسخين أصبح متاح الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة هواوي تحديثًا جديدًا لـ Pura 70 Ultra، والذي يهدف إلى حل المشكلات المتعلقة بارتفاع درجة حرارة الجهاز.

يتبع هذا التصحيح التحديثات السابقة التي عززت وظائف الكاميرا ودمجت الإجراءات الأمنية لمايو 2024 للحماية من الثغرات الأمنية.

وأشارت التقارير الأخيرة من المستخدمين إلى ارتفاع درجة حرارة جهاز Pura 70 Ultra حتى أثناء الاستخدام المنتظم.

ردًا على ذلك، قامت هواوي بسرعة بنشر تصحيح نظام EMUI المُسمى بالإصدار 14.2.0.161، وهو نفس التحديث السابق ولكن بحجم ملف يبلغ 2.61 ميجابايت.

يقوم التحديث بالآتي:

إصلاح ارتفاع درجة الحرارة : يعالج التحديث حالات معينة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز .

استقرار النظام : على الرغم من عدم إضافة أي ميزات جديدة في هذا التصحيح، فقد يلاحظ المستخدمون تحسنًا في الاستقرار والأداء بعد التثبيت .

كيفية تثبيت التحديث:

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديثات البرامج على جهازك .

البحث عن آخر تحديث .

بمجرد ظهور التحديث، اضغط على تنزيل وتثبيت .

المصدر