شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق إصلاح هاتفك الأندرويد غير قابل للشحن فى 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

قبل أن تتمكن من إصلاح هاتفك، تحتاج إلى معرفة سبب عدم شحنه، وهناك عدد من الأسباب لهذا الأمر نرصدها فى هذا التقرير.

باختصار، ستحتاج إلى أن تكون مستعدًا للتحقق من بعض العناصر المادية لهاتفك الذكي، بما في ذلك فحص منفذ الشحن. ولكننا سنطلب منك أيضًا التعمق في هاتفك نفسه (إذا كان لا يزال قيد التشغيل)، ومسح التطبيقات النشطة، وبعض عمليات التحقق السريعة الأخرى. من الجيد أيضًا التحقق من جهاز الشحن الخاص بك، بالإضافة إلى المنفذ الذي تم توصيله به. وأخيرًا، ضع في اعتبارك أن بعض الحالات قد تعيق قدرة الهاتف على الشحن.

لنتخذ بعض الإجراءات لمحاولة إصلاح هاتفك.

الخطوة 1: أولاً، تحقق للتأكد من عدم وجود أي شيء يمنع الشاحن من الوصول إلى منفذ الشحن. غالبًا ما تمثل الحافظات مشكلة هنا، خاصة إذا كانت تحتوي على حماية حول منفذ الشحن ، وإذا كان الكابل مكتنزًا بشكل خاص، فقد لا يتمكن من الاتصال بشكل صحيح بمنفذ الشحن. حاول إزالة الحالة وحاول مرة أخرى.

الخطوة 2: التحقق من الحالة المادية لهاتفك. هل تم غمره في الماء مؤخرًا؟ حتى الهواتف المقاومة للماء سترفض الشحن إذا تم اكتشاف رطوبة في منفذ الشحن. عادةً ما سيُعلمك إذا كان هذا هو الحال، ولكن إذا سقط هاتفك في الماء مؤخرًا، فحاول تركه جانبًا لمدة يوم حتى يتبخر الماء.

الخطوة 3: وبالمثل، إذا كان الجو حارًا، فقد يؤدي ذلك إلى توقف الهاتف عن الشحن. إذا اكتشف الهاتف أن الجو ساخن جدًا، فسيقوم بقطع الشحن لحماية البطارية. انقل هاتفك إلى مكان أكثر برودة، واتركه حتى يبرد، ثم حاول شحنه مرة أخرى.

الخطوة 4: قم بإجراء فحص سريع لوحدة الشحن الخاصة بك، بما في ذلك الكابل. استبدله إذا كان هناك تلف في أي منهما، حيث أن الشاحن المعطل يمكن أن يكون أكثر خطورة وإثارة للقلق من مجرد مشكلات الشحن. إذا كان كل شيء على ما يرام، فحاول استخدام شاحن وكابل مختلفين، إذا كان ذلك متاحًا.

الخطوة 5: من المفيد أيضًا التحقق من مقبس الحائط أيضًا. إذا كان به ضرر واضح، فمن الممكن أن يكون على خطأ. إذا كان بإمكانك رؤية الضرر، فلا تستخدم هذا المنفذ، واحجز كهربائيًا لإلقاء نظرة عليه. إذا بدا الأمر جيدًا، فحاول توصيل شيء آخر به، مثل المصباح، لمعرفة ما إذا كان يعمل أم لا.

الخطوة 6: يعد منفذ الشحن نقطة فشل شائعة في الهواتف الذكية، وخاصة الأجهزة القديمة. قم بهز كابل الشحن بلطف عندما يكون في هاتفك - هل يبدو مرتخيًا؟ هل يبدأ الشحن إذا تم وضع الكابل في مكان معين؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون منفذ الشحن معيبًا.

الخطوة 7: كنقطة ثانية لمنفذ الشحن، خذ مصباحًا يدويًا وألق نظرة سريعة عليه لمعرفة ما إذا كان هناك أي حطام موجود هناك. قم بوخز شيء ناعم نسبيًا، مثل عود الأسنان البلاستيكي، لترى ما إذا كان بإمكانك إزاحة أي شيء. بدلًا من ذلك، حاول رشه بعلبة من الهواء المضغوط. لا تستخدم أبدًا أي شيء معدني لهذا الغرض، وكن حذرًا للغاية، لأن دبابيس الشحن يمكن أن تكون هشة.

الخطوة 8: إذا كان هاتفك قيد التشغيل، فأغلق أي تطبيقات مفتوحة. يمكن أن تستهلك التطبيقات المتطلبة طاقة أكبر مما يستطيع الشاحن توفيره، مما قد يعني أن بطاريتك تُفرغ حتى عند تلقي الطاقة من الناحية الفنية. إذا كنت في شك، فمن المفيد دائمًا إيقاف تشغيل هاتفك أو إعادة تشغيله.

الخطوة 9: هل يحتوي هاتفك على شحن لاسلكي؟ إذا كان الأمر كذلك، معرفة ما إذا كان يعمل. إذا لم يكن هناك شيء آخر، فقد يكون هذا بمثابة حل مؤقت جيد للحفاظ على تشغيل هاتفك أثناء إصلاح مشكلة الشحن السلكي.

الخطوة 10: أخيرًا، كم عمر هاتفك؟ هل يمكن أن تحتاج بطاريتك إلى الاستبدال؟ إذا كان عمر هاتفك أكبر من ثلاث أو أربع سنوات، فقد يحتاج إلى الاستبدال. من المحتمل أنه لا يوجد شيء يمكنك القيام به شخصيًا إذا كان هذا هو الحال، حيث أن معظم الهواتف الحديثة تحتوي على غلاف مغلق، ولن تتمكن ببساطة من تبديل بطارية جديدة دون استخدام أدوات أكثر تخصصًا.