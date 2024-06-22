شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خطوات لتبريد الهاتف المحمول ومنع تسببه فى اشتعال الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

فى درجات الحرارة الشديدة، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون وحتى مكيفات الهواء، وفي الحالات الشديدة، تشتعل فيها النيران.

ولكن لماذا ترتفع درجة حرارة الأجهزة، وما أسباب الحرائق؟

لماذا ترتفع درجة حرارة الأجهزة؟

تولد الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية ووحدات التكييف الحرارة كمنتج ثانوي لتشغيلها، وعندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، فإن آليات التبريد في هذه الأجهزة، مثل المراوح والمشتتات الحرارية، تكافح لتبديد الحرارة بشكل فعال، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارتها، مما قد يؤدي إلى إتلاف المكونات الداخلية والتسبب في نشوب حرائق.

لماذا ترتفع درجة حرارة الأجهزة؟

تولد الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية ووحدات التكييف الحرارة كمنتج ثانوي لتشغيلها، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، فإن آليات التبريد في هذه الأجهزة، مثل المراوح والمشتتات الحرارية، تكافح لتبديد الحرارة بشكل فعال.

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارتها، مما قد يؤدي إلى إتلاف المكونات الداخلية والتسبب في نشوب حرائق.

كيفية تبريد الأجهزة المحمولة

فكيف يمكنك منع ارتفاع درجة حرارة الأجهزة وتجنب الحرائق؟ فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها إذا بدأ جهازك في السخونة الزائدة:

1 إذا كنت تعتقد أن الجهاز يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، فتوقف عن استخدامه واتركه يستريح، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله من مصدر الطاقة، و يؤدي هذا إلى إيقاف توليد المزيد من الحرارة ويسمح للمكونات الداخلية بالتبريد.

2 أغلق التطبيقات غير الضرورية وقلل سطوع الشاشة، بالنسبة للهواتف الذكية، يمكن أن يؤدي التبديل إلى وضع الطائرة إلى تقليل توليد الحرارة.

3 ضع الجهاز في منطقة مظللة وباردة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، بالنسبة للأجهزة المحمولة، يمكن أن تساعد إزالة الحافظة أيضًا في تبديد الحرارة بشكل أسرع، و يمكنك إبقاء الكمبيوتر المحمول الخاص بك مقلوبًا حتى تتمكن المروحة الموجودة بالأسفل من الحصول على الهواء.

4 بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، يمكن أن توفر وسادة التبريد المزودة بمراوح مدمجة تدفقًا إضافيًا للهواء، و يمكن أن تساعد المراوح الخارجية في توزيع الهواء حول الأجهزة الأكبر حجمًا مثل أجهزة التلفاز أو وحدات التحكم في الألعاب.