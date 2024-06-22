شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث إذا أصبح روبوت الدردشة ChatGPT ذكى جدا؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

قالت ميرا موراتي، المدير الفني لـOpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، عندما تم سؤالها عن إمكانية أن يصبح روبوت الدردشة ذكى جدا، "نحن نفكر كثيرًا في هذا الأمر، ومن المؤكد أنه سيكون لديك أنظمة ذكاء اصطناعي تتمتع بقدرات الوكيل، وتتصل بالإنترنت، وتتحدث مع بعضها البعض، أو وكلاء يتواصلون مع بعضهم البعض ويقومون بالمهام معًا، أو وكلاء يعملون مع البشر ويتعاونون بسلاسة"، مضيفة "إنه نوع من العمل مع الذكاء الاصطناعي مثلما نعمل مع بعضنا البعض اليوم".

وأضافت موراتى، وفقا لما ذكره موقع "India today"، "فيما يتعلق بالسلامة والأمن والآثار المجتمعية لهذا العمل، أعتقد أن هذه الأمور ليست فكرة لاحقة، فمن الممكن أن نطور التكنولوجيا نوعًا ما ومن ثم يتعين عليك معرفة كيفية التعامل مع هذه المشكلات، ويتعين عليك نوعًا ما أن تبنيها جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا وفي الواقع بطريقة متأصلة بعمق للقيام بذلك بشكل صحيح."



وأوضحت موراتى، " وبالنسبة للقدرات والسلامة، فهما في الواقع ليسا مجالين منفصلين، ويسيرون جنبا إلى جنب، ومن الأسهل بكثير توجيه نظام أكثر ذكاءً من خلال إخباره، لا تفعل هذه الأشياء".



تشير موراتى إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية ستكون قادرة على الاتصال بالإنترنت والتفاعل مع بعضها البعض والتعاون مع البشر، ومع ذلك، فإنها تسلط الضوء على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً هي الأسهل في التحكم والتوجيه بأمان.



وفي الوقت نفسه، قالت موراتي أيضًا إنه "ليس من الممكن أن تكون المخاطر صفرًا" عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، وردًا على سؤال حول مقاطع الفيديو المزيفة العميقة، قالت إنه في حين أن المسؤولية تقع على عاتق OpenAI لأن التكنولوجيا ملك لهم، فإن المسؤولية تقع أيضًا على المستخدم والمجتمع المدني والحكومة ومنشئي المحتوى.