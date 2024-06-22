شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تبدأ فى بيع أجهزة صغيرة لإنترنت Starlink.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت SpaceX في تقديم مجموعة Starlink جديدة لبعض المستخدمين صغيرة بما يكفي لتناسب حقيبة الظهر، حتى يتمكن المستخدمون من أخذها أينما يريدون والوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للشركة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيكلف جهاز الانترنت المصغر Starlink Mini المستخدمين 599 دولارًا مقدمًا، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها SpaceX.

وهذا يزيد بمقدار 100 دولار عن مجموعة الأطباق القياسية، وسيحتاج المستخدمون إلى خطة خدمة قياسية حالية لأنهم لا يستطيعون الاستفادة من خدمة Mini Roam إلا مقابل رسوم إضافية قدرها 30 دولارًا شهريًا.

وقالت SpaceX في رسالتها إنها تعمل على جعل Starlink أقل تكلفة ككل، وأنها تقدم فقط عددًا محدودًا من المجموعات الصغيرة "في المناطق ذات الاستخدام العالي" في الوقت الحالي.

وقالت الشركة، إن طبق Starlink Mini يأتي مزودًا بجهاز توجيه Wi-Fi مدمج، لذا فهو ليس أصغر من الإصدار القياسي فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى مكونات أقل للوصول إلى الإنترنت.

كما أنه يستهلك طاقة أقل، ويحتوي على مدخلات طاقة DC وقادر على سرعات تنزيل تزيد عن 100 ميجابت في الثانية.

وسيتم شحن المجموعة مع مسند ومحول أنبوب ومصدر طاقة وسلك مع موصل USB-C من أحد الطرفين ومقبس أسطواني من الطرف الآخر.