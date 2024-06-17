شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح واجهة جديدة لمشاركة المحتوى عبر Google Messages.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أكتوبر الماضي، اختبرت جوجل واجهة مستخدم جديدة لأولئك الذين يشاركون المحتوى عبر منصة Google Messages، حيث تنقر على أيقونة المشاركة الموجودة على المحتوى الذي تريد إرساله إلى شخص ما ويؤدي ذلك إلى فتح ورقة المشاركة، ومن ورقة المشاركة، اضغط على Google Messages.

يتم نقلك إلى صفحة تسمى "تحديد المحادثات" والتي تحتوي على قائمة بالأشخاص الذين قمت بمراسلتهم مؤخرًا، ويمكنك تحديد أحد هذه الأسماء للمشاركة معه، والنقر فوق "رسالة جديدة" لإرسال المحتوى الخاص بك كرسالة جديدة تمامًا أو إرساله إلى شخص غير موجود في القائمة.

وفقًا لموقع 9to5google، بعد تحديث بسيط، عندما تختار Google Messages من ورقة المشاركة على جهاز أندرويد الخاص بك، سترى صفحة تقول "حدد المستلمين"، وتعرض لك هذه الصفحة المحادثات الخمس السابقة التي أجريتها باستخدام Google Messages مع شريحة صغيرة جدًا من آخر رسالة مرسلة من كل محادثة.

ويوجد أسفل المحادثة الأخيرة رابط نصه "محادثات أحدث"؛ اضغط عليها لرؤية سجل الرسائل بالكامل، وإذا كنت تبحث عن مستلم محدد ولا تريد التمرير عبر سجل الرسائل الكامل، فهناك رمز بحث في الجانب الأيمن العلوي من الشاشة يمكن النقر عليه.

إذا كنت تريد المشاركة مع أكثر من مستلم Google Messages في وقت واحد، فيمكنك إضافة الأسماء الأخرى من خلال النقر على الدائرة الموجودة على يمين كل قائمة وستظهر علامة اختيار، وفي الجزء العلوي من الصفحة، سترى رمز الملف الشخصي لكل شخص سيتلقى المحتوى الذي تشاركه، ويوجد في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة زر الإجراء العائم "التالي" الذي تضغط عليه لمواصلة العملية.

لم تظهر واجهة المستخدم الجديدة بعد على هاتف Pixel 6 Pro الذي يعمل بأحدث إصدار تجريبي من أندرويد 15، ويبدو أن جوجل لم تنشر بعد واجهة المستخدم المحدثة لجميع مستخدمي أندرويد على الرغم من زيادة توزيعها خلال الأسابيع القليلة الماضية، يقول 9to5جوجل أن أولئك الذين قاموا بالتسجيل في القناة التجريبية لGoogle Messages يتلقون التحديث.