شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة "المجتمعات" على تطبيق ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ميتا مؤخرًا ميزة "المجتمعات"، وهي ميزة تم تقديمها فى الأصل على واتساب عام 2022 من أجل تبسيط التواصل بين المؤسسات والمدارس والمجموعات الخاصة، كما قدمت الشركة هذه الميزة بصمت عالميًا حيث يمكن لجميع الأعضاء الحاليين والمستقبليين رؤية المنشورات؛ على عكس تطبيق ماسنجر.

ووفقا لميتا، فإن كل مجتمع لديه القدرة على استيعاب ما يصل إلى 5000 فرد، حتى لو لم يكونوا أعضاء في مجموعة معينة على الفيسبوك، من ناحية أخرى فإن مجتمعات واتساب، التي تتطلب رقم هاتف المستخدم للدعوة، يمكن توسيع مجتمعات ماسنجر عن طريق دعوة أصدقاء فيسبوك وأصدقاء الأصدقاء، على الرغم من أن ميتا لم تصدر إعلانًا رسميًا، إلا أنها أكدت الميزة الجديدة وفقا لما أوردته TechCrunch.

وفقًا للمدونة، "يمكنك إنشاء مجتمع مخصص على ماسنجر للتواصل مع الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة، تتم إدارة هذه المجتمعات بواسطة مسؤولي المجتمع ويمكن لأي شخص العثور عليها والانضمام إليها على ماسينجر.

وأضافت أنها ليست مجموعات فيسبوك ولا تتضمن نفس ميزات مجموعات فيسبوك، ونظرًا لأن المجتمعات الموجودة على ماسينجر مصممة لمزيد من المحادثات العامة، فإنها لا تتبع نفس إرشادات الخصوصية مثل رسائلك الشخصية على ماسينجر، وبدلاً من ذلك تتبع إرشادات خصوصية مماثلة مثل الدردشات المجتمعية المرتبطة بمجموعات فيسبوك.

وبحسب ما ورد، يمكن لأي شخص أو مجتمع محلي تشكيل مجموعة للحفاظ على الاتصال والبقاء على اطلاع دائم بمواضيع مختلفة، كذلك يمكن للمجتمع إنشاء مجموعة محددة للمواضيع المتعلقة بالأحداث القادمة والأمن وغيرها من القضايا الهامة وبالمثل قد تشكل المدرسة مجموعة واحدة أو محادثات جماعية منفصلة لكل صف دراسي، مما سيمكن أولياء الأمور أيضًا من المشاركة في المناقشات ذات الصلة المتعلقة بأطفالهم.

شاركت ميتا بعض الإجراءات التي يمكن للمسؤولين والأعضاء اتخاذها، يمكن لكل من المسؤولين والأعضاء دعوة أشخاص جدد، ولكن يمكن لمالك الصفحة فقط إزالة شخص ما من المجموعة، يتمتع المسؤولون أيضًا بسلطة الموافقة على طلبات الأعضاء وحذف محادثات المجتمع بسبب عدم النشاط وإزالة المحتوى الذي يتعارض مع قواعد المجتمع، وفي الوقت نفسه، يتوفر لكل من المسؤولين والأعضاء خيار مغادرة المجتمع والإبلاغ عن المحتوى في الدردشة.

من ناحية أخرى قدمت ميتا برنامج الدردشة Meta AI لحسابات واتساب التجارية في الهند والعديد من البلدان الأخرى، تم تصميم هذه الميزة الجديدة لمساعدة الشركات على تقديم مساعدة أفضل للعملاء واكتشاف منتجات جديدة.



