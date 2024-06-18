شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول أمريكى يدعو إلى وضع علامات تحذيرية على وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الجراح العام الأمريكي "فيفيك مورثي" إلى إضافة علامة تحذيرية إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي للتذكير بأن تلك المنصات تسببت في ضرر للشباب، وخاصة المراهقين، وفقاً لصحيفة رويترز.

في مقال افتتاحي في صحيفة نيويورك تايمز، كتب مورثي أن العلامة التحذيرية وحدها لن تجعل وسائل التواصل الاجتماعي آمنة للشباب ولكنها يمكن أن تزيد الوعي وتغير السلوك، وكما هو موضح في الأدلة من دراسات التبغ، سيحتاج الكونجرس الأمريكي إلى تمرير تشريع يتطلب مثل هذه العلامة التحذيرية.



ولطالما اتهم المدافعون عن الشباب والمشرعون منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وسناب شات بما يقولون إنه تأثير ضار على الأطفال، بما في ذلك قصر فترات الاهتمام، والترويج لصور الجسم السلبية، وجعلهم عرضة للمتنمرين والمحتالين عبر الإنترنت.

وكتب مورثي يوم الاثنين: "لقد حان الوقت للمطالبة بوضع علامة تحذير من الجراح العام على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بأضرار كبيرة على الصحة العقلية للمراهقين".

تعرض الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات الثلاث، إلى جانب منصة التواصل الاجتماعي X وتطبيق الرسائل Discord، لاستجواب من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير خلال جلسة استماع حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت، حيث اتهم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الزعماء بأن أيديهم "ملطخة بالدماء"، لفشلها في حماية المستخدمين الشباب من المفترسين الجنسيين.

وتعمل بعض الولايات الأمريكية على إصدار تشريعات لحماية الأطفال من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل القلق والاكتئاب والأمراض العقلية الأخرى نتيجة لذلك.

أقر المشرعون في ولاية نيويورك هذا الشهر تشريعًا يمنع منصات التواصل الاجتماعي من الكشف عن محتوى خوارزمي "يسبب الإدمان" للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا دون موافقة الوالدين.

وفي مارس، وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع قانون يحظر على الأطفال دون سن 14 عامًا استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي ويشترط على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا الحصول على موافقة الوالدين.