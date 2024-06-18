شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تؤخر تسليمات سيارة Cybertruck بسبب مشاكل في مساحات الزجاج الأمامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ المستخدمون في منتدى Cybertruck Owners Club أن شركة تسلا قامت بتأخير تسليم Cybertruck في وقت قصير، بسبب مشكلة في ممسحة الزجاج الأمامي، لا تعمل بالنسبة لبعض الأشخاص، وفقاً لموقع theverge.

قال أحد مستخدمي المنتدى إن شركة تسلا أخبرتهم أن توقف التسليم كان بسبب محرك المساحات، بينما قال آخر إن التسليم تم تأجيله بسبب الشفرة، وقال أحد مستخدمي Reddit إنه قيل لهم إن تأخيرهم كان بسبب "مشكلة في ذراع ممسحة الزجاج الأمامي"، ولا تزال عمليات التسليم متوقفة.

أبلغ الأشخاص الذين لديهم سيارات Cybertrucks بالفعل عن مشكلات في المساحات أيضًا، على سبيل المثال، أفاد أحد أعضاء المنتدى يوم الجمعة أن ممسحة الزجاج الخاصة بهم لم تكن تعمل مباشرة بعد استلام سيارتهم، وأن شركة تسلا قالت إن الأمر سيستغرق "بضعة أسابيع" قبل أن يتم استبدال محرك المساحات الخاص بهم، وقال شخص آخر: "لم تعمل ممسحتي أبدًا"، مضيفًا أن الأمر استغرق أسبوعين للحصول على قطعة بديلة، ومع ذلك، يقول بعض المستخدمين أن ممسحة الزجاج الخاصة بهم تعمل دون مشاكل.

تشير تقارير Drive Tesla إلى أن محركات المساحات تتعطل "بسبب خطأ داخلي ناجم عن مشكلة تتعلق بجودة المورد"، ولم ترد تسلا على طلب التعليق، على الرغم من أنها قامت بحل مكتبها الصحفي.

في أبريل، أصدرت شركة تسلا استدعاء Cybertruck بسبب مشكلة تسببت في ثبات دواسة الوقود.