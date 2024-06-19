تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن تصميم vivo Y58 5G وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت vivo إعلان تشويقي مؤخراً كشفت من خلاله عن موعد الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y58 5G وأيضاً تصميم وألوان هذا الإصدار.

حددت vivo يوم 20 من شهر يونيو الجاري لكشف النقاب عن هاتف vivo Y58 5G، والذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق vivo Y56 5G الذي قدم للأسواق في شهر فبراير.

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن غداً هو موعد إنطلاق هاتف Y58 5G بشكل رسمي في السوق الهندي، كما كشف الإعلان التشويقي عن اثنان من إختيارات الألوان التي يتوفر بها هذا الإصدار لاحقاً في الأسواق.

أيضاً يظهر الهاتف بتصميم يتضمن إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، كما تتميز وحدة الكاميرة بتصميم دائري.

من جانب أخر لا تؤكد الصور التشويقية على أن هذا الإصدار يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل في إطار الهاتف، إلا أن التوقعات تشير إلى أن vivo Y58 5G يدعم إستشعار البصمة في الإطار الجانبي على غرار Y56 5G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي غداً.

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