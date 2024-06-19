تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم Mate 70 Pro من الجهة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من سلسلة هواتف Mate، ولقد كشف رسم توضيحي عن التصميم المميز لهاتف Mate 70 Pro قبل الإعلان المرتقب في الربع الثالث من هذا العام.

كانت شركة هواوي قد قدمت سلسلة Mate 60 في السوق الصيني خلال شهر أغسطس من عام 2023، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق سلسلة Mate 70.

وتشير التوقعات إلى أن هواوي تخطط لعقد مؤتمر في شهر أغسطس أو سبتمبر من هذا العام لإطلاق الجيل الجديد من هواتف Mate.

كما كشفت التسريبات التي نشرت على منصة Weibo عن التصميم المميز لهاتف Mate 70 Pro من الجهة الأمامية، حيث يوضج الرسم التوضيحي للهاتف ثلاثة فتحات على غرار تصميم هاتف Mate 60 Pro، وأيضاً في نقس الموقع وبنفس الأبعاد.

ولقد قدم التصميم ثلاثي الفتحات للمرة الأولى في هواتف هواوي، كما يستمر هذا التصميم حصري على العملاق الصيني حتى الآن، أيضاً يتميز التصميم بتقنية من هواوي تعمل على حجب الثقوب والمسافة الفاصلة بين الثقوب الثلاثة بنفس التجربة المميزة ل”Smart Island” في هواتف الأيفون.

يذكر أن هاتف Mate 60 Pro جاء بكاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا فائقة الإتساع، مع مستشعر 3D ToF، ومستشعر أخر 3D لرسم تخطيط الوجه، ومن المتوقع أن يضم Mate 70 Pro الإعدادات ذاتها في الكاميرة الأمامية.

المصدر