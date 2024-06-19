تكنولوجيا: رصد هاتف Google Pixel 9 Pro XL لأول مرة على قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من الواضح أن جوجل ستكشف عن مجموعة Pixel 9 في شهر أكتوبر، والتي تتكون من هاتف Pixel 9 المدمج ذو الكاميرا المزدوجة، وهاتف Pixel 9 Pro المدمج ذو الكاميرا الثلاثية، وهاتف Pixel 9 Pro XL ثلاثي الكاميرات الشامل.

ولكن حتى الآن، لم يتم تأكيد اسم XL. ومع ذلك، يبدو أنه بفضل قاعدة بيانات Geekbench التي تم حذفها، تم إدراج Google Pixel 9 Pro XL.



يعمل الهاتف بنظام Android 14 ويحتوي على اللوحة الرئيسية كومودو. ويحتوي الهاتف على معالج Tensor G4 بنواة رئيسية واحدة بتردد 3.10 جيجا هرتز، وثلاثة نوى للأداء بتردد 2.6 جيجا هرتز، وأربعة نوى للكفاءة بتردد 1.95 جيجا هرتز. كما انه يأتي مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

يحتوي Pixel 9 Pro XL أيضًا على معالج الرسومات Mali G715، ويحتوي Pixel 8 Pro أيضًا على نفس معالج الرسومات ولكننا نتوقع أن يحتوي المعالج الجديد إما على المزيد من النوى أو على ساعة استجابة أعلى.

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