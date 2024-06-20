تكنولوجيا: رصد سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds3 Pro في تطبيق Samsung Members

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عدد من التسريبات على خطط سامسونج لإطلاق الجيل القادم من سماعات Galaxy Buds3 اللاسلكية بتغييرات كبيرة في التصميم ولقد كشفت تسريبات مصورة عن التصميم المتوقع لسماعة Galaxy Buds3 Pro اللاسلكية.

تقدم العملاق الكوري قريباً في الأسواق اثنان من الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية التي تتضمن Galaxy Buds3 وGalaxy Buds3 Pro.

وتؤكد أحدث التسريبات المصورة التي جاءت عبر تطبيق Samsung Members على أن سامسونج تقدم هذه الإصدارات بتصميم يتضمن جذع للمرة الأولى.

ولقد رصدت التسريبات المصورة عبر @AssembleDebug بالتعاون مع موقع Android Authority في تطبيق Members، حيث تظهر سماعة Galaxy Buds3 Pro اللاسلكية بجذع مع اثنان من الإختيارات في الألوان.

أيضاً يظهر شريط يتوسط الجذع من الجهة الخلفية في سماعة Galaxy Buds3 Pro، ومن المتوقع أن يدعم ميزة “Blade Lights”.

كما تشير التوقعات إلى أن سماعة Buds3 Pro تدعم إيماءة قرص الأصابع للتحكم في ملفات الموسيقى، من جانب أخر أشارت تسريبات سابقة إلى أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بمحرك تشغيل مزدوج بعمق صوتيات 24بت، ومعدل 96kHz.

أيضاً من المتوقع أن تدعم السماعة ميزة الصوتيات التكيفية، وميزة إلغاء الضوضاء، مع مقاومة الماء والأتربة بمعايير IP57، كما يصل عمر الشحن في السماعة إلى 30 ساعة من التشغيل مع الحافظة، أو 6 ساعات للسماعة بشكل منفصل.

يذكر أن سماعة Buds3 تدعم أيضاً عمق صوتيات 24بت، بمعدل 96kHz، مع دعم إلغاء الضوضاء، كما تأتي بعمر شحن 24 ساعة من التشغيل.

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