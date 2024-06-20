تكنولوجيا: هاتف Realme GT 6 ينطلق للأسواق العالمية بمعالج Snapdragon 8s Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme اليوم عن إطلاق هاتف Realme GT 6 للأسواق العالمية بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، وقدرة بطارية 5500 mAh، وسعر يبدأ من 600 يورو.

يتميز هاتف Realme GT 6 بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1264 في 2780 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما تصل الشاشة في أقصى سطوع إلى نسبة 6000 nits، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass Victus 2.

أيضاً تقدم Realme هذا الإصدار بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وكرت شاشة Adreno 715، كما تدعم الشركة الهاتف بتقنية الذكاء الإصطناعي في منصة “NextAI”، والتي تدعم تسجيل الفيديو بميزة “Night Vision” التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما تتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي “Smart Removal” التي تعمل على إزالة أي إضطرابات في الصور، بينما تأتي ميزة “AI Smart Loop” التي تعمل على إقتراح التطبيقات وفقاً لمحتوى الشاشة أو الإجراءات التي يتخذها المستخدم.

ويدعم هاتف Realme GT 6 بطارية بقدرة 5500 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويمكن للبطارية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى نسبة 80% بعد 1600 دورة شحن.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر Sony-LYT808 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4، وبعد بؤري 26مم، ويدعم المستشعر فتحة عدسات f/1.7، كما يدعم التثبيت البصري وتثبيت PDAF.

كما يأتي مستشعر telephoto الثاني بدقة 50 ميحا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.8، وبعد بؤري 47مم، وفتحة عدسات f/2.0، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وبعد بؤري 16مم بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويأتي مستشعر السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.74، وفتحة عدسات f/2.5، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، ويدعم تحديث النظام وبرمجيات الحماية حتى 4 سنوات.

أيضاً يتوفر Realme GT 6 في السوق الأوروبي بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 600 يورو.

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