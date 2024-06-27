شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ فى طرح ميزة الرد السريع لرسائل الفيديو الفورية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب ميزة ملاحظات الفيديو الفورية التي تمكن المستخدمين من تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة بشكل فوري وفي يوليو من العام الماضي، وكانت هذه الطريقة الجديدة للاتصال خطوة مرحب بها حيث أننا في كثير من الأحيان نريد أن نقول أشياء غير كافية كمجرد رسالة نصية، الآن، يضيف واتساب المزيد من الوظائف لتحسين تفاعلات رسائل الفيديو، وفقًا لتقرير WA Beta Info، كجزء من أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android 2.24.14.5، المتوفر على متجر Google Play، يطرح واتساب ميزة تتيح للمستخدمين الرد على رسائل الفيديو الفورية بسرعة.

ووفقاً لموقع indiatoday، بدأ اختصار جديد في الظهور بجوار رسالة الفيديو لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدارات التطبيق، يعمل هذا الاختصار على تبسيط عملية الرد، مما يتيح للمستخدمين الرد على رسائل فيديو معينة بشكل أكثر كفاءة، في السابق، كان يتعين على المستخدمين الرد يدويًا عن طريق فتح قائمة الرسائل أو استخدام الإيماءة قبل تسجيل مقطع فيديو جديد، مع هذا التحديث، أصبح الرد على رسائل الفيديو أسرع وأكثر ملاءمة، حيث يمكن للمستخدمين الرد على رسالة فيديو على الفور بمجرد الضغط على الاختصار.

تتوفر ميزة الرد السريع لرسائل الفيديو الفورية لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين قاموا بتثبيت آخر تحديثات واتساب التجريبية لنظام Android من متجر Google Play وسيتم طرحها لمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة.

وهذه ليست الميزة الوحيدة التي يعمل عليها واتساب، حيث ذكر تقرير حديث أن النظام الأساسي المملوك لشركة ميتا يطرح ميزة معاينة جديدة لتحديثات الحالة، تهدف هذه الميزة إلى تقديم طريقة أكثر بساطة وجاذبية لعرض التحديثات.



مع استمرار طرح هذه الميزات الجديدة، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية استجابة المستخدمين للتغييرات وما إذا كانت تؤدى إلى زيادة التفاعل داخل التطبيق.