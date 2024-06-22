شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تتيح مميزات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي أوروبا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل ستؤجل إطلاق ثلاث مميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في أوروبا، وذلك لأن قواعد التكنولوجيا التاريخية فى الاتحاد الأوروبي تتطلب منها التأكد من أن المنتجات والخدمات المنافسة يمكن أن تعمل مع أجهزتها.

وسلطت شركة أبل الضوء على جهودها فى مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من هذا الشهر، من خلال عدد كبير من المميزات الجديدة وتحسينات البرامج لهاتف آيفون الخاص بها والأجهزة الأخرى لتعزيز المبيعات المتراجعة.

وقالت إن Apple Intelligence، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستحضار النصوص والصور والمحتويات الأخرى عند الطلب، ستكون متاحة على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وiPad وMac مع شريحة M1 والإصدارات الأحدث، فيما تتيح ميزة iPhone Mirroring على نظام التشغيل macOS Sequoia إمكانية عرض شاشة الهاتف والتفاعل معها على أجهزة كمبيوتر Mac.

وقالت الشركة إن ثلاث ميزات - Phone Mirroring، وتحسينات SharePlay Screen Sharing، وApple Intelligence - لن يتم طرحها لمستخدمي الاتحاد الأوروبي هذا العام بسبب الشكوك التنظيمية بسبب قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة أبل في رسالة بالبريد الإلكتروني: "على وجه التحديد، نحن قلقون من أن متطلبات التشغيل البيني لـ DMA قد تجبرنا على التنازل عن سلامة منتجاتنا بطرق تهدد خصوصية المستخدم وأمن البيانات"، "نحن ملتزمون بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في محاولة لإيجاد حل يمكّننا من تقديم هذه الميزات لعملائنا في الاتحاد الأوروبي دون المساس بسلامتهم."